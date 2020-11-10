İngiltere'den Belarus'a diplomatik missilleme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Belaruslu iki diplomatın ülkede istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu. İngiliz medyasında yer alan haberde, bu kararın dün Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın Minsk Büyükelçiliği’nde görevli iki İngiliz diplomatı sınır dışı etme kararına ‘misilleme’ olduğu ifade edildi. Belarus’ta Ağustos ayında yapılan ve Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’nun kazandığı seçimlerde, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, Lukaşenko’nun ‘hile yaptığını’ öne sürmüştü.

BAKAN RAAB: İNGİLTERE, LUKAŞENKO REJİMİNDEN KORKMAYACAK

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere, Lukaşenko rejiminin hileli seçimler ve Belarus halkına yönelik alçakça şiddet hakkında konuşmamızı durdurma girişimlerinden korkmayacak. Bugün, İngiliz diplomatlarının haksız yere ihraç edilmesine cevaben 2 Belaruslu diplomatı sınır dışı ettik” ifadelerini kullandı.