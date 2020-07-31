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DHA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

İngiltere'den bayram öncesi tepki çeken karar

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İngiltere'den bayram öncesi tepki çeken karar
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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Kurban Bayramı’na saatler kala karantina ilan etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kurban Bayramı'na saatler kala, ülkenin Great Manchester, Lancashire ve Batı Yorkshire bölgelerinde koronavirüs vakalarının artması gerekçe gösterilerek, karantina ilan edildiğini açıkladı.

Karar İngiliz basını tarafından eleştirildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kurban Bayramı'na saatler kala bazı kentlerde karantina uygulamasına gidileceğini açıkladı.

İngiltereden bayram öncesi tepki çeken karar

Bakan Hancock yaptığı açıklamada “Yayılma (Salgın), büyük ölçüde hane mensuplarının toplanmasından ve sosyal mesafeye uymamalarından kaynaklanmaktadır. Bu gece, gece yarısından itibaren, farklı hanelerden insanların iç mekanlarda buluşmasına izin verilmeyecek” dedi.

İngiliz basını ise kararın Kurban Bayramı’na saatler kala alınan ani karar nedeniyle bakanı eleştirdi.

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