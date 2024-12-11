İngiltere’den 53 yıl sonra ilk ziyaret... Rum Kesimi’ne gitti KKTC’ye uğramadı

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Starmer, 53 yıl aradan sonra Kıbrıs’a gelen ilk İngiliz Başbakanı ve ABD’nin ardından Rumlarla ‘stratejik diyalog’ başlattıklarını söyleyen ikinci lider oldu. Starmer, İngiltere’nin Kıbrıs’taki üslerini de ziyaret ederek askerlerin yılbaşı etkinliklerine katıldı.

TATAR’I GERİ ÇEVİRDİ

Ziyaret öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta Türkiye ve Yunanistan’la birlikte garantör ülke olduğuna dikkat çekerek, görüşme talebinde bulundu. İngiltere’nin Kıbrıslı Türklere eşit davranma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Tatar, “Birleşik Krallık’ın iki tarafı doğuştan eşit olarak kabul ettiğini ve sürdürülebilir bir gelecek için her iki tarafı da teşvik etmek istediğini sadece sözle değil eylemle de göstermesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Ancak Starmer, Tatar’ın davetine olumlu yanıt vermedi.

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Keir Starmer , Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü ziyaret etti.

RUMLARLA İLİŞKİLER MÜKEMMEL

Starmer ve Rum lider Hristodulidis görüşmesinin ardından yayınlanan ortak bildiride “İki ülke arasında stratejik diyalog çerçevesinde güvenlik, savunma, eğitim, kültür, ekonomik ilişkiler, enerji ve düzensiz göç hareketleri ele alındı” ifadeleri kullanıldı. İngiliz Başbakan, basın toplantısında ise, ziyaretinde kendini ayrıcalıklı hissettiğini belirtti, iki ülke ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu söyledi.