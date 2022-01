İngiltere'deki yeni güvenlik uygulamasına kadınlardan sert tepki!

Haberin Devamı

İngiltere’de kadınları korumak amacıyla İçişleri Bakanlığı desteğiyle çıkarılan uygulama kadınların tepkisini çekti. Kadın güvenliği aktivistleri “kadınları ve kızları aşağılayıcı” olarak tanımladıkları uygulamanın erkek kaynaklı kadına şiddet sorununa hiçbir çözüm getirmediğini savunuyor.

Ücretsiz ve kâr amacı gütmeyen Path Community projesi şu anda Londra’nın güneyindeki Southwark ve Lambeth Metropolitan polisi de dahil yaklaşık 500 kişi tarafından test ediliyor. Uygulama karanlık ara sokaklardan ve toplumsal güvenlik bakımından riskli bölgelerden kaçınacak bir rota oluşturulmasını sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar kendilerini güvensiz hissettikleri yerleri de işaretleyebiliyor.

Yeni uygulama, geceleri eve yürüyen kadınların telefonlarında bir rota belirlemesini sağlıyor. Kişi rotadan 40 metreden fazla saparsa veya üç dakikadan fazla yerinde durursa, uygulama iyi olup olmadığını soruyor. Yanıt gelmezse, kişinin seçtiği “velilerin” (örneğin, arkadaşlar ve aile üyeleri) telefonlarına rotadan bir sapma olduğuna dair bildirim gönderiliyor. Bu bildirimi alan kişilerin durumu değerlendirip gerekirse polise haber vermesi bekleniyor.

BAKANLIK TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü, geçen yıl başlatılan Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetle Mücadele stratejisi kapsamında potansiyel failleri hedef almaya ve potansiyel mağdurları korumaya yönelik girişimleri desteklediklerini söylerken bakanlık sekreterlerinden Rachel Maclean desteğini açıkça belirtti.

“Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadelede tüm toplumu kapsayan bir yaklaşıma ihtiyacımız var ve özel sektörün bu amaca yönelik girişimlerini memnuniyetle karşılıyorum” diyen Maclean, bu tür projelerin sokakları kadınlar ve kız çocukları için daha güvenli hale getirmeye yönelik daha geniş bir planın parçası olması gerektiğini söyledi.

ESAS SORUNA ÇÖZÜM GETİRMEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Aile içi şiddetten sorumlu bakan Jess Phillips ise "Bu, erkeklerin kadınlara yönelik şiddeti olan asıl sorunla uğraşmak yerine üzerine bir kat boya atmaya benziyor," eleştirisinde bulundu.

Sarah Everard cinayeti üzerine kurulan “Sokakları Geri Kazan” hareketi adına konuşan Anna Birley de bu gibi güvenlik uygulamalarının temel erkeklerin kadınlara yönelik şiddet uygulaması sorunu çözmek için hiçbir şey yapmadığını savundu. İçişleri Bakanlığı’nın bu uygulamayı desteklemesinin “Kadınlara ve kızlara hakaret” olduğunu söyleyen Birley, “Biz zaten konumumuzu paylaşıyoruz, arkadaşlarımızdan eve geldiklerinde bize mesaj atmalarını istiyoruz, görünmesi kolay parlak giysiler giyip aydınlık yollardan ayrılmıyor, anahtarlarımızı her an hazır olacak şekilde avcumuzun içinde taşıyoruz. Yine de yeterli olmuyor. Sorun biz kadınlar ve kızların her gün güvende kalmak için attığımız adımlarda değil. Sorun güvensizliğimizin nedeni olan erkek şiddeti,” dedi.

KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KORKULUYOR

Aile içi şiddet aktivistleri ayrıca hareket takibini sağlayan güvenlik uygulamalarının istismarcılar tarafından kötüye kullanılmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Women's Aid'in vakfı CEO'su Farah Nazeer, bu gibi uygulamaların "kadınları daha önce güvende ve özgür hissettikleri alanlarda kontrol ederek, istismarcının erişimini evin ötesine taşıyabileceğini,” öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı, polis ve suç temsilcileri, güvenliklerinin önündeki engelleri kaldırmak için kadın sektörüyle birlikte çalışması gerektiğini düşünen Nazeer, "İstismara uğrayanların polise istismarı bildirme konusundaki güvenini artırmak, kadın düşmanlığıyla kamu bilinci ve eğitimi ile mücadele etmek ve elbette istismara uğrayanları destekleyen hizmetlere yeterli fon sağlamak için yapılacak çok iş var" dedi.

UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Uygulamayı çıkaran Harry Mead esas sorunun temelde yatan erkek şiddeti olduğunu kabul etmekle birlikte bu mücadeleye herkesin katkıda bulunması gerektiğini söyledi. "Bu uygulama bizim üzerimize düşeni yapma girişimimizdir,” diyen Mead, uygulamasının aciliyeti bulunan kaygılara çözüm olmak ve kullanıcıların daha güvende hissetmelerine yardımcı olmak için tasarlandığını söyledi. Mead, uygulamadan toplanan anonimleştirilmiş kullanıcı bilgilerin daha sonra daha fazla kaynağa ihtiyaç duyabilecek sorunlu alanları belirlemek için yerel konseyler ve polisle paylaşılabileceğini aktardı. Bu platform üzerinden ayrıca bir eğitim platformu da yaratacaklarını ekledi.

Mead, uygulama geliştiricilerinin olası kötüye kullanım konusunda çok bilinçli olduklarını ve uygulamayı maksimum güvenlik sağlarken mümkün olduğunca özel olacak şekilde tasarladıklarını söyledi. Takip yalnızca belirli bir yolculuk süresi boyunca sürüyor ve velilere bildirim yollanmadan önce mutlaka kullanıcıdan cevap beklendiğinin altını çizdi. Ayrıca canlı izlemeyi kullanıcının istediği anda açıp kapatma özelliğini bir sonraki versiyonda getireceklerini söyledi.