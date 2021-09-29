İngiltere'deki yakıt krizi kanser hastalarını vurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
YPG/PKK elebaşı Timesa konuştu: Biden bize söz verdiYPG/PKK elebaşı Times'a konuştu: Biden bize söz verdi#PKK
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Yarına dikkat: Sarı alarm verildiMeteoroloji'den peş peşe uyarılar! Yarına dikkat: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Hayatı kâbusa döndü Doktor doktor gezdi, çare yok: Bir ayda 15 kilo verdimHayatı kâbusa döndü! Doktor doktor gezdi, çare yok: 'Bir ayda 15 kilo verdim'#Diyarbakır
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
Flaş transfer açıklaması Gedson, Pjanic, Cenk Tosun...Flaş transfer açıklaması! Gedson, Pjanic, Cenk Tosun...#Beşiktaş
Milyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58inci yolculuğundaMilyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci yolculuğunda#Pierce Brosnan
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'deki yakıt krizi kanser hastalarını vurdu

#İngiltere#Tedarik Sorunu#Kanser
İngilteredeki yakıt krizi kanser hastalarını vurdu

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle oluşan akaryakıt tedarik sorununun, kanser hastalarının randevularının ertelemesine neden olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

The Guardian'da yer alan habere göre, ülkedeki yakıt krizi nedeniyle başkent Londra'nın en büyük hastanelerinden University College Hastanesinde bu hafta randevularına gidecek olan çok sayıda kanser hastasına, "randevularının yeniden ayarlanması" gerektiği söylendi.

Bir hastane sözcüsü, "az sayıda" hastanın randevularının yeniden düzenlendiğini doğruladı ancak acil tedavi gerektiren hiçbir hastanın tedavisinin de ertelenmeyeceğini belirtti.

Sözcü, "Acil olmayan hasta taşıma sağlayıcımız tarafından hastanelerimize getirilecek hastalar için önümüzdeki birkaç gün içinde az sayıda ayakta tedavi randevusu düzenleyerek, mümkün olan yerlerde sanal randevular sunuyoruz." dedi.

Akılalmaz görüntüler... İngilterede benzin savaşları

İlgili Haber:Akılalmaz görüntüler... İngiltere'de benzin savaşları!

ACİLEN ÇÖZÜME İHTİYAÇ VAR

Jo's Cervical Cancer Trust kuruluşu yöneticisi Samantha Dixon da sorunun ciddi boyutta, endişe verici olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum ülke genelinde Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeline ek olarak, kanser hastaları ve aileleri üzerinde zaten zor bir zamanda ekstra stres yaratıyor. Kovid-19 nedeniyle kanser hizmetlerinde mevcut gecikme zaten yüksek ve ek gecikmelerin eklemesini göze alamayız. Hastaların ertelenmiş test ve tedavi beklentisiyle uğraşmak zorunda kalmaması için acilen bir çözüme ihtiyaç var. Zaten zor bir yılda, ihtiyaç duydukları son şey bu."

Haberin Devamı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞLERİNE GİDEMEDİ

İngiltere'nin doğusundaki Bedfordshire bölgesindeki bazı hastane danışmanlarının da yakınlarındaki benzin istasyonlarında akaryakıtın bittiği gerekçesiyle işe gidemedikleri kaydedildi.

Ülkede sağlık veya eğitim gibi temel hizmetlerde görevli çalışanlara benzin istasyonlarında öncelik verilmesi çağrısında bulunuldu.

Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson akaryakıt krizi ortasında kilit görevdeki çalışanlara öncelik verilmeyeceğini açıkladı.

Sağlık çalışanları da yakıt alımında kendilerine öncelikli erişim verilmedikçe hasta bakımının tehlikeye gireceği konusunda hükümeti uyardı.

İngiltere Kraliyet Hemşirelik Koleji Direktörü Patricia Marquis, bazı hemşirelerin iş verenlerine benzin istasyonlarındaki uzun kuyruklar ve boş pompalar nedeniyle bu hafta işe gidemeyeceklerini söylediklerini aktardı.

Marquis, yakıt tedarik sorununun NHS'yi etkilemeye başladığında, krizin özellikle hemşireler için endişe verici olduğunu, işe giden veya hastalarını evlerinde ziyaret eden hemşirelerin genellikle uzun mesafeler kat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Haberin Devamı
İngilterede yakıt krizi... Hükümetten yeni adım

İlgili Haber:İngiltere'de yakıt krizi... Hükümetten yeni adım

NAKLİYE ARACI SÜRÜCÜSÜ EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden oldu.

Uzmanlar, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışıyla birlikte, nitelikli çalışanların ülkelerine dönme yönünde bir eğilim gösterdiğini belirtiyor.

İlgili Haberler:

Tam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladıİsviçre'den gelen haber umut oldu!Soçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı

Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de 2020 yılının başında 37 bin olan AB vatandaşı tır ve kamyon şoförü aktif olarak hizmet verirken, bu sayı şu anda 24 bin 350'e gerilemiş durumda.

Haberin Devamı

Uzmanlar, ülkede nakliye şoförlerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Tedarik Sorunu#Kanser