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DHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 17:02,Son Güncelleme:

İngiltere’deki terör saldırısında saldırganın kimliği açıklandı

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İngiltere’deki terör saldırısında saldırganın kimliği açıklandı
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İngiltere'nin Reading kentinde gerçekleştirilen ve 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliği açıklandı.  

İngiltere'nin Reading kentinde gerçekleştirilen ve 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Khairi Saadallah  olduğu açıklandı.

İngiltere'nin Reading kenti kana bulandı. Kentteki Forbury Gardens parkında bıçaklı saldırı gerçekleşti. 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Libya uyruklu Khairi Saadallah  olduğu açıklandı.​

İngiliz medyasında yer alan haberde Saadallah’ın daha önce farklı suçlardan sabıkasının bulunduğunu aktardı. Öte  yandan, Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.

 

 

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