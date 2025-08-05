İngiltere'deki sızıntı skandalına İran dahil oldu: Taliban'dan 'ölüm listesini' istedi

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İngiliz hükümeti, sığınmacıları incelemekle görevli bir askerin, Taliban'ın 2021’de Afganistan’da yeniden yönetimi ele geçirmesinin ardından yanlışlıkla 25.000 Afgan’ın ve ailelerinin kişisel bilgilerini sızdırdığını açıkladı.

Sızıntı, İngiltere'ye yerleşmeye hak kazanan ailelerin doğru kişiler olduğunu teyit etmek amacıyla hazırlanan veri tablosunun, e-posta yoluyla İngiltere'deki güvendiği bir grup Afgan’a gönderilmesi sonucu gerçekleşti.

Sızıntı hakkında İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 18 ay sonra haberi oldu ve tablodaki isim listesinin bir kopyasının Taliban'da olduğu bildirildi.

İRAN'DAN MÜZAKERE ÖNCESİ HAMLE

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Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları'nda görevli üst düzey isimler, listenin bir kopyasının bulunduğu bildirilen Taliban'a başvurdu.

İran bu hamleyi, İngiliz ajanlarını yakalamak ve gerçekleşmesi planlanan nükleer müzakerelerde pazarlık gücü elde etmek amacıyla gerçekleştirdi.

İranlı bir yetkili, "Sınır dışı edilme tarihleri gelmeden önce mümkün olduğunca çok sayıda kişi bulmak ve nükleer müzakerelerinde pazarlık aracı olarak kullanmak için aciliyetimiz var" dedi.

"Ölüm listesi" olarak da bilinen tabloda, İngiliz ordusuna ve istihbaratına çalışmış hatta özel kuvvetlerde görev almış askerler bulunuyor. Bazılarının ise İran'a kaçtığı tahmin ediliyor.

Taliban ve Tahran yönetiminin işbirliği yaptığına işaret olarak, listede adı yer aldığı iddia edilen bir Afgan'ın, İran'dan Kabil'e sınır dışı edilmesi kabul ediliyor.

Tahran'daki üst düzey bir İranlı yetkili, Devrim Muhafızları'nın Taliban'dan listeyi paylaşmasını resmi olarak talep ettiğini doğruladı.

Yetkili, “İran tarafında da listeyi bulmak için çabalar var ve bunun için özel bir komite görevlendirildi. Batı ile müzakerelerde her iki yönetime de yardımcı olabileceği için işbirliği konusunda görüşmeler yapıldı" dedi.

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Yetkili, listedeki İngiliz dış istihbarat birimi MI6 için çalışan ajanlara odaklanacaklarını belirtti.

Tahran'ın bu talebi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 30 Ağustos'a kadar nükleer programı ile ilgili müzakerelerde ilerleme sağlanması için "BM Güvenlik Konseyi kararlarının tekrar yürürlüğe konulması" tehdidinin ardından geldi.

"TALİBAN LİSTEYİ 2022'DE ELDE ETTİ"

Taliban yönetimi, belgede adı geçen kişilerin en kısa sürede tutuklanmalarını ve Londra'ya karşı diplomatik baskı yapmak amacıyla bu durumun kullanılmasını emretti.

Gazeteye konuşan bir Taliban yetkilisi, "İngiltere'de raporlar yayınlandıktan sonra, bu sızıntının ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Verilen emir, mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi tutuklayarak onları İngiltere'ye karşı diplomatik baskı aracı olarak kullanmak" ifadesini kullandı.

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Yetkili, bu tabloyu 2022'de ele geçirdiklerinin altını çizdi.

"İNGİLİZLER UMURSAMIYOR"

Sızdırılan listede adı geçen ve sızıntıdan sonra İran'a kaçan bir Afgan, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. İran'dan Kabil'e sınır dışı edilen Afgan, oğlunun hasta olduğunu, karısı ve iki kızının İran'da kaldığını ve “dışarı çıkıp ekmek bile alamadıklarını” söyledi.

“Beni sokakta tutukladılar, kelepçelediler ve sınır dışı kampına gönderdiler” ifadesini kullanan Afgan, "Umarım İngilizler mutludur. Aşçıları ve masörleri İngiltere'ye götürdüler, ama İngiliz kuvvetlerine hizmet ederken gözlerini kaybedenler de dahil olmak üzere pek çok kişi geride kaldı" dedi.

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İngiliz hükümetinin olanları görmezden geldiğini belirten Afgan, "Orada benim gibi birçok insan var. İngilizler bunların hepsini biliyor. Yardım etmek isteselerdi, çoktan yaparlardı. Ama istemiyorlar. Her an gelip beni öldürebilirler. Ama artık kimse umursamıyor. Belki de istedikleri buydu. Keşke bunu daha önce fark etseydim" şeklinde konuştu.