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İngiltere'deki parti soruşturmasının sonuçları ne olabilir?

#İngiltere#Soruşturma#Boris Johnson
İngilteredeki parti soruşturmasının sonuçları ne olabilir

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Metropoliten Polis Teşkilatı, pandemi süresinde Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen partiler hakkında soruşturma başlattı. Peki bu soruşturmanın sonuçları neler olacak?

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Polis soruşturması, müsteşar Sue Gray tarafından yürütülen başka bir soruşturmanın ardından başlatıldı.

Gray, elde ettiği bilgileri polis teşkilatıyla da paylaştı.

HANGİ ETKİNLİKLER İNCELENİYOR?

Emniyet teşkilatının kaç etkinliği incelemeye aldığını bilmiyoruz.

Metropoliten Polisi bugüne kadar yalnızca "Son iki yılda Covid-19 önlemlerinin ihlal edilmiş olabileceği gerekçesiyle Başbakanlık Konutu ve Başbakanlık Ofisi'ndeki bazı etkinlikleri" soruşturduklarını açıkladı.

Metropoliten Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, Gray'in ekibinin elde ettiği bulguları değerlendiren memurların soruşturma yönünde karar verdiğini belirtti.

PARTİLER NEDEN İNCELENİYOR?

Cressida Dick, teşkilatın normalde geçmişe yönelik Covid önlemi ihlali soruşturması açmadığını fakat "en ciddi ve pervasızca ihlallerde" bu tür bir soruşturmalar başlattıklarını belirtti.

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Bu tür soruşturmaları açmak için etkinliğe katılanların kuralları ihlal ettiklerini biliyor olmaları ve soruşturma başlatmamanın hukukun meşruiyetinin tartışılmasına yol açma potansiyeline sahip olması gibi koşullar gerektiğini söyledi.

POLİS SORUŞTURMASI NE KADAR SÜRECEK?

BBC muhabiri Daniel Sandford, bunun emniyet için basit bir soruşturma olacağı görüşünde.

Bugüne kadar araştırmaların çoğu tamamlandı.

Sanford "Bu aylar değil haftalar sürecek bir süreç" diyor.

Soruşturmayı siyasi yolsuzluklar konusunda uzmanlaşmış Metropoliten Polis Teşkilatı Özel Tahkikat Timi yürütüyor.

Bu tim bugüne kadar 170'ten fazla soruşturma yürüttü. Bunlar arasında kamu görevinin kötüye kullanımı ve seçim hilesi gibi konular da vardı.

SONUÇLARI NE OLABİLİR?

İngiltere'de bu tip ihlallere hapis cezası değil para cezası veriliyor.

2020 yazında Metropoliten Polisi ihlal durumunda 100 sterlin ceza kesme yetkisine sahipti. Cezanın 14 gün içinde ödenmesi durumunda yüzde 50 indirim uygulanıyordu.

Tekrarlanan her ihlalde ceza iki katına çıkarak üst sınır olan 3 bin 200 sterline kadar artabiliyordu.

Cressida Dick, bunun Başbakanlık'taki etkinliklere katılan herkese ceza verileceği anlamına gelmediğini söyledi.

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Polis soruşturması, müsteşar Sue Gray tarafından hazırlanan raporun açıklanmasını da geciktirebilir.

Fakat bir Başbakanlık sözcüsü, polis soruşturması devam ederken Gray'in raporunun bu soruşturmayla ilişkili olmayan kısımlarını yayınlamanın mümkün olabileceğini belirtti.

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