İngiltere'deki ilk M-çiçeği varyantı

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İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ilk m-çiçeği virüsü varyantı clade lb vakasının başkent Londra'da tespit edildiğini açıkladı.

Ölümcül varyantın nüfusa yönelik riskinin "düşük" seviyede olduğunu belirten UKHSA, varyantın tespit edildiği kişinin Afrika'daki tatilinden 21 Ekim gecesi döndüğünü ifade etti.

UKHSA'dan yapılan açıklamada, 24 saatten uzun süren grip benzeri semptomlar gösteren kişi, 24 Ekim'de kötüleşti ve döküntüler yaşamaya başladı. 27 Ekim'de acil servise giden kişi, yapılan testlerin ardından karantina altına girmesi için evine gönderildi" denildi.

Kişinin tedavi için bulaşıcı hastalıklar servisine nakledildiği vurgulayan UKHSA, hastayla temas ettiği düşünülen 10'dan az kişinin başlangıçta izlendiğini söyledi.