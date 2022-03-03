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İngiltere'deki evinde ölü bulundu: Rus oligarkın şüpheli ölümü!

#RUSYA#Ukrayna#Oligark
İngilteredeki evinde ölü bulundu: Rus oligarkın şüpheli ölümü

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar büyüyüp bir savaşa dönüşürken tüm dünya da Rusya ile cephe hattı dışında savaşmaya devam ediyor. En büyük darbeyi ise yaptırım listelerine alınan Rus oligarklar aldı. Yaptırım kararları açıklanırken ve Boris Johnson'ın bu konudaki açıklamalarının hemen ardından iş insanı Mikhail Watford evinde ölü bulunması adeta şok etkisi yarattı.

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Ukrayna doğumlu iş insanı ve Rus oligarkı Mikhail Watford İngiltere’nin Surrey kentine bulunan evinde ölü bulundu ve bir anda Rusya – Ukrayna savaşıyla ilgili haberlerin içinde manşetlerin en üst sıralarında yerleşti.

66 yaşındaki Mikhail Watford’un ölümü tam da Rus oligarklara uygulanan yaptırım haberlerinin ortasında ve Boris Johnson’ın bu konuda yaptığı sert açıklamaların arasında gelerek birçok soru işaretine sebep oldu.

Polisin yaptığı açıklamaya göre iş insanının cesedini pazartesi günü bahçıvanı buldu. Bahçıvan evin garajına girdiğinde Watford’un cesediyle karşılaştı.

Watford’un ölümü polis kayıtlarına ‘açıklanamaz ölüm’ olarak geçerken ‘şüpheli ölüm’ ifadesi kullanılmadı. Bu da oligarkın öldürülmediği ancak intihar etmiş olabileceği yorumları yapılmasına sebep oldu.

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2000’li yılların başında İngiltere’ye yerleşen ve Mikhail Tolstosheya olan ismini Mikhail Watford olarak değiştiren iş insanı servetini, sahip olduğu petrol rafinerisi ve doğal gaz şirketi sayesinde elde etti. Sovyet Rusya döneminde doğan Watford o günlerde SSCB toprağı olan Ukrayna’da dünyaya gelmişti.

Watford’un yaşadığı ve aynı zamanda hayatını da kaybettiği evi İngiltere’nin ve Surrey şehrinin en pahalı yapılarından biri olarak değerlendiriliyor ve yaklaşık değeri tam 18 milyon pound.

İngilteredeki evinde ölü bulundu: Rus oligarkın şüpheli ölümü
Mikhail Watford paha biçilemez değerdeki evinde ölü bulundu

Rus oligarkın ölümü herkesi şaşkına çevirdi çünkü ismi Boris Johnson tarafından açıklanan yaptırım listesine henüz girmemişti. Hal böyle olunca iş insanının, yaptırım korkusu ya da bir şekilde Rusların oluşturduğu söylenen ölüm listesine girmesi nedeniyle intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Mikhail Watford’un ikinci eşi olduğu bilinen ve haberlerde sadece 41 yaşında ve Estonyalı olduğu yazan Jane, dün sosyal medya hesabından, evlerinde çekilmiş ve kocasını öptüğü bir fotoğraf paylaştı.

Mikhail Watford’un eşi Jane, ilk evliliğinden olan oğlu ve diğer iki çocuğuyla birlikte yaşadığı biliniyor. Ancak ilginç bir şekilde Mikhail Watford’un ismi Wikipedia sayfalarında hiç yer almamış.

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İngiliz medyasında yer alan haberlerde oligarkın bahçıvanı tarafından asılarak ölmüş şekilde bulunduğu yer alsa da resmi polis raporlarında bu bilgi doğrulanmış değil.

Watford’un yakın dostlarından birisi basına konuşarak iş insanının kafasının Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş yüzünden karışık olduğunu söyledi. Öte yandan iş ortaklarından biri bu ölümü şüpheli buldu ve ortada birçok soru işareti bulunduğunu ifade etti.

Mikhail Watford’un, Ukrayna topraklarında yer alan yatırımlarını sonradan İngiltere’ye taşındığı biliniyor.

İngilteredeki evinde ölü bulundu: Rus oligarkın şüpheli ölümü
Watford’un eşi Jane dün sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı

Watford’un ölümü akıllara 2012 yılında 44 yaşındayken aynı şekilde hayatını kaybeden ve ölümüyle ilgili gizem hala aydınlanmayan Alexander Perepilichnyy’yi getirdi.

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