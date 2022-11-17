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İngiltere'de yumurta satışına kısıtlama

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#İngiltere#Merkez Bankası#Yumurta
İngilterede yumurta satışına kısıtlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 23:45

İngiltere'de, halkın hayat pahalılığından şikayet etmesinin ardından başkent Londra'da faaliyet gösteren Asda Süpermarket zinciri, yumurta satışına kısıtlama getirdi.

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İngiltere Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yüzde 3’lük faiz artışıyla birlikte birçok işletme fiyatlarında artış yapmaya başladı. Başkent Londra'da hayat pahalılığına dikkat çekmek isteyen İngilizlerin eylemlerinin ardından işletmelerden de faiz artışına tepki olarak somut adımlar gelmeye başladı. Londra'da faaliyet gösteren Asda Süpermarket zinciri, fiyatlardaki artış nedeniyle yumurta satışına kısıtlama getirdi. Marketin kararına sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Öte yandan, İngiltere'de açıklanan yüzde 11.1'lik yıllık enflasyon oranı son 41 yılın zirvesi oldu.

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#İngiltere#Merkez Bankası#Yumurta

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