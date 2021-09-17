İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den flaş karar: Prens Philip'in vasiyeti gizli kalacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Orhan Gencebayın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşındaOrhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?#Gökhan Gencebay
Son dakika... Elmalı davası devam ediyor Baba Gürhan G.: Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorumSon dakika... Elmalı davası devam ediyor! Baba Gürhan G.: Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorum#Elmalı Davası
Sürmeneli ve Öztürk, Trabzonlu gençlere örnek olduSürmeneli ve Öztürk, Trabzonlu gençlere örnek oldu#Birdal Öztürk
Gençlerbirliğinde ilk galibiyet sevinciGençlerbirliği'nde ilk galibiyet sevinci#TFF 1. Lig
Diyarbakırda polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı Cinsel içerikli video ile tehdit edildim dediDiyarbakır'da polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı! 'Cinsel içerikli video ile tehdit edildim' dedi#Diyarbakır
Son dakika... Çinden nükleer tehdit: Hedefteki ülkeyi açıkladılarSon dakika... Çin'den nükleer tehdit: Hedefteki ülkeyi açıkladılar!#Çin
Son dakika... Bakan Muştan fahiş fiyat ile mücadele açıklamasıSon dakika... Bakan Muş'tan fahiş fiyat ile mücadele açıklaması #Fahiş Fiyat
Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılarÜnlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!#Lucy Mecklenburg
Dünya bu skandalla çalkalanıyor ABDli olimpik cimnastikçiler, FBIı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladıDünya bu skandalla çalkalanıyor! ABD'li olimpik cimnastikçiler, FBI'ı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı#Simone Biles
Türkiyede yabancı girişimciye Turkuaz Kart uygulaması başladıTürkiye'de yabancı girişimciye 'Turkuaz Kart' uygulaması başladı#İş Dünyası
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den flaş karar: Prens Philip'in vasiyeti gizli kalacak

#Prens Philip#İngiltere#Kraliyet Ailesi
İngilterede Yüksek Mahkemeden flaş karar: Prens Philipin vasiyeti gizli kalacak

Geçtiğimiz aylarda 99 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vasiyetiyle ilgili karar verildi. Vasiyet çok uzun yıllar boyunca gizli tutulacak ve hiçbir detayı paylaşılmayacak. Benzer kararlar kraliyet üyeleri için daha önce de alınmıştı...

Haberin Devamı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vasiyetnamesinin, monarşinin haysiyetini korumak için en az 90 yıl gizli kalmasına karar verdi.

Yargıç Andrew McFarlane, Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesi, hiçbir kopyasının kayda alınmaması veya mahkemede tutulmaması gerektiğine karar verdiğini duyurdu.

McFarlane, ayrıca Prens'in mirasının değerinin ne kadar olduğuna, vasiyetname tasdikinde yer verilmemesine de hükmetti.

Vasiyetnamenin tasdik edilmesi için en az 90 yıl geçmesi gerektiğini ve bu sürenin "orantılı ve yeterli" olduğunu kaydeden yargıç McFarlane, "Kraliçe'nin ve ailesinin yakın üyelerinin haysiyetini korumak için sınırlı sayıda kişiyi barındıran bu grubunun hayatlarının gerçekten özel alanlarına sağlanan korumanın artırılmasına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip anısına kamera karşısına geçiyor

Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip anısına kamera karşısına geçiyor

İngilterede Yüksek Mahkemeden flaş karar: Prens Philipin vasiyeti gizli kalacak

Haberin Devamı

McFarlane, ilgili duruşmaya, "kamu yararının, başsavcı tarafından gözetildiği" gerekçesiyle, medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmasının, yasal bir dayanağının bulunmadığını da kaydetti.

Vasiyeti gizlenen ilk kraliyet üyesi, Kral 5. George'un eşi Kraliçe Mary'nin kardeşi Prensi Francis olmuştu.

Ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret'in ölümlerinin ardından vasiyetler mühürlenmişti.

Prens Philip, haziran ayında 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

İlgili Haberler:

Fahiş fiyat açıklaması: Ağır yaptırımlar olacak, gözünün yaşına bakmayızİsmail yanına koştu, 3 ay öncesini hatırlattı! İnanılmaz hataCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Prens Philip#İngiltere#Kraliyet Ailesi