İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) yüzünden ölenlerin sayısı 42 bin 632'ye çıktı
İngiltere'de, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 632'ye yükseldi.
Vaka sayısı ise 1221 artarak 304 bin 331'e ulaştı. Son 24 saatte 175 bin 18 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 890 bin 145 oldu.
İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.
İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.
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