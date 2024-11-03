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İngiltere'de yeni dönem... Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch

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#İngiltere#Muhafazakar Parti#Kemi Badenoch
İngilterede yeni dönem... Muhafazakar Partinin yeni lideri Kemi Badenoch
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 11:35

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri 53 binin üzerinde oy alarak birinci gelen Kemi Badenoch oldu.

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İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, eski Ticaret Bakanı Kemi Badenoch oldu. 53 binin üzerinde oy alarak birinci gelen Badenoch, partinin ilk siyahi lideri olarak tarihe geçti. Ülkede 2010-2024 yılları arası iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği için James Cleverly, Tom Tugendhat ve Robert Jenrick'le yarışan Badenoch, 53 binin üzerinde oy alarak birinci oldu.

Kemi Badenoch, seçilmesinin ardından parti üyelerine yönelik yaptığı ilk konuşmada Muhafazakar Parti liderliğinin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyerek eşi Hamish Badenoch ve eski Başbakan Sunak'a teşekkür etti.

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#İngiltere#Muhafazakar Parti#Kemi Badenoch

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