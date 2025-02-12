İngiltere'de 'Whatsapp' depremi: Kritik isimler görevden alındı... Gönderdikleri mesajlar sızdırıldı

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İngiltere'de Stockport bölgesinde kurulan "Trigger Me Timbers" (Tetikleyin beni keresteler) adlı whatsapp grubunda gönderilen mesajlar sızdırıldı.

İngiltere'de seçimi kazanan İşçi Partisi'nin 11 meclis üyesi, 1 milletvekili ve Sağlık Bakanı olarak görevlendirilen Andrew Gwynne, gruba üye oldukları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

Mail On Sunday tarafından ortaya çıkarılan konuşmalarda, görevlerinden alınanların ırkçı ve cinsiyetçi yorumların yanı sıra seçmenler ile dalga geçtikleri mesajlar yer aldı.

2019-2022 yılları arasını kapsayan dönemde atılan binlerce mesajlarda Gwynne, yerel bir bisiklet satıcısını kamyonun ezmesi gerektiği savunurken İşçi Partisi'ne oy vermeyen bir emekli seçmenin seçimlerden önce ölmesini umut ettiğini yazdı.

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Gwynne, bir seçmene cinsiyetçi hakaret ederken bir meclis üyesi ise seçmene küfür etti. Milletvekili Oliver Ryan'ın, İşçi Partisi milletvekiliyle cinsel kimliği nedeniyle alay ettiği ve İşçi Partisi'nin yerel bir bölgesi başkan yardımcısını aşağıladı.

Sağlık bakanı Gwynne'nin eşi Allison Gwynne, tarafından grupta yapılan bir paylaşımda, taşrada yaşayan çocukların "çöplerde ve kanalizasyonda yüzmekten hoşlandığı" ifadesinde bulundu.

İŞÇİ PARTİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İşçi Partisi sözcüsü, WhatsApp grubunda gönderilen mesajlara yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sözcü, "Bu grup dikkatimize sunulur sunulmaz, İşçi Partisi'nin kural ve prosedürleri doğrultusunda kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve bu süreç devam ediyor" dedi.

Sözcü, "İşçi Partisi üyeleri olarak kendilerinden beklenen yüksek standartları ihlal ettikleri tespit edilen kişiler hakkında hızlı bir şekilde işlem yapılacaktır" ifadesinde bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, parti içinde bir kaynak, WhatsApp grubuna ilişkin herhangi bir şikayetin partiye gelmediğini söyledi.

ÖZÜRLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sağlık Bakanı Gwynne'nin çirkin sözler sarfettiği bisiklet satıcısı “Şok oldum ve üzüldüm. Sadece ben değil ailem, eşim, çocuklarım da bu durumdan son derece etkilendi” dedi.

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Sağlık Bakanı Gwynne ise, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Kötü bir şekilde yanlış değerlendirilmiş yorumlar için özür dilediğini" belirtti.

Gwynne, "Görevden uzaklaştırıldığım için çok üzgün olmakla birlikte, İşçi Partisi'ni ve başbakanıelimden gelen her şekilde destekleyeceğim" açıklaması yaptı.

Milletvekili Ryan, “derinden pişmanlık duyuyorum" dedi ve “O zaman konuşmadığım için pişmanım ve bunu yapmamanın yanlış olduğunun farkındayım” dedi.