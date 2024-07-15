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İngiltere’de valizlerde bulunan cesetlerle ilgili şüpheli mahkemeye çıkıyor

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#İngiltere#Cinayet#Bavul
İngiltere’de valizlerde bulunan cesetlerle ilgili şüpheli mahkemeye çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 13:45

İngiltere’nin Londra ve Bristol kentlerinde iki ayrı valizde insan kalıntıları bulunması olayında gözaltına alınan şüphelinin bugün cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

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İngiliz polisi (MET), bugün sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Bristol ve Londra’da bulunan valizlerdeki insan kalıntılarının 62 yaşındaki Fransız çifte vatandaşı Albert Alfonso’ya ve 71 yaşındaki İngiliz Paul Longworth’a ait olduğunu ifade etti.

Polis, bu olayla ilgili 13 Temmuz günü gözaltına alınan 34 yaşındaki Yostin Andres Mosquera’nın bugün mahkemeye çıkacağını ve cinayetle suçlanacağını ifade etti.

Alfonso ve Longworth’ün birlikte yaşadıkları evde kalan şüpheli Mosquera hakkında detaylı soruşturma yürütüldüğünü vurgulayan polis, “Bugüne kadar toplanan deliller, bu davanın gerekçesini göstermiyor ancak polis, ulusal yönergeleri izledi ve başlangıçta olayı bir nefret suçu olarak sınıflandırdı. Bu sınıflandırma, araştırmanın unsurlarının şekillendirilmesine yardımcı olacaktır” dedi.

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#İngiltere#Cinayet#Bavul

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