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İngiltere'de vakalar hızla artıyor, hükümet 'Yeni önlemlere gerek yok' diyor

#KORONAVİRÜS#Kovid-19#İngiltere
İngilterede vakalar hızla artıyor, hükümet Yeni önlemlere gerek yok diyor

Birleşik Krallık'ta koronavirüs vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Hükümet ülkede henüz yeni kısıtlamalara gerek görülmediğini açıkladı. Ancak yarın okullar açılırken bütün öğrencilere test yapılacak ve sınıflarda maske takılacak.

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İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda yönetimleri Noel öncesi, İngiltere'ye kıyasla daha sıkı önlemler aldıklarını açıklamıştı.

Okulların açılışı öncesinde BBC'ye konuşan Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, son Covid verilerinin İngiltere'de yeni kısıtlamalar gerektiğine işaret etmediğini söyledi.

Zahawi buna karşılık yarın okullar açılırken bütün ortaokul ve lise öğrencilerine Covid testi yapılacağını duyurdu.

Koronavirüsün çok daha hızlı yayılan Omicron varyantının yavaş yavaş daha ileri yaş gruplarını da etkilemeye başladığını doğrulayan Zahawi, buna karşılık 50 yaş üzeri yetişkinlerin yüzde 90'ının üçüncü doz aşılarını olduğunu kaydetti.

Bakan yine de durumu yakından izlediklerini ve Çarşamba günü bir değerlendirme daha yapacaklarını da ekledi.

Muhalefet hükümeti yeterince hızlı ve sıkı önlemler almadığı gerekçesiyle eleştiriyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda, önlemlerin sıkılaştırılmasına kuvvetli bir direnç var.

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SON VERİLER NE DİYOR?

Birleşik Krallık'ta son bir hafta içinde günlük ortalama vaka sayısı 192 bine ulaştı. Bu geçen yıl başlarındaki en yüksek düzeyin üç mislinden de fazla.

Fakat o dönemde hastanelerde tedavi gören hasta sayısı bir ara 35 binlere yükselmişti. Şu anda bu sayı 12 bin civarında. Yoğun bakımda yatanların sayısında da büyük bir artış görülmediği kaydediliyor. Yine de hastaneler, personel sıkıntısının da etkisiyle zorlandıklarını bildirmeye başlıyorlar.

Covid ölümlerindeki artış da vaka sayısına oranlandığında geçen yıldan çok daha düşük seyrediyor.

İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS) yöneticisi Chris Hopson, Omicron'un ilk ve en çok yayıldığı yer olan başkent Londra'da son iki gün içerisinde hastanelere başvuranların sayısında düşüş olduğunu, belki de salgının tepe noktasına ulaşılmış olabileceğini söyledi.

Fakat Hopson aynı zamanda Noel ve yeni yıl döneminde yoğunlaşan buluşmalar ve görüşmelerin ve okulların açılmasının etkisinin vakaların, dolayısıyla hastanelere yatanlar ve ölenlerin sayısının yükselmesine yol açabileceği uyarısında da bulundu.

Uzmanlar ağır hastalık ve ölümlerin görece düşük olmasında Omicron varyantının özellikleri gibi, ülkedeki çok yüksek aşılama, önlemlere uyma ve test yaptırma oranının da payı olabileceğini düşünüyor.

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#KORONAVİRÜS#Kovid-19#İngiltere

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