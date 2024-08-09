İngiltere'de utanç verici görüntüler: Müslümanlara çirkin saldırı! Gözaltına alındı! Her şeyi o mu başlattı?

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İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bir bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Polis, 18 yaşından küçük olduğu için kimliğini açıklamadığı saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu olduğunu duyurdu. Ancak saldırganın kimliğinin açıklanmaması, aşırı sağcıların spekülatif sosyal medya paylaşımları ve haberlerin parçası oldu.

Saldırganın İngiltere'ye geçen sene kaçak yollarla geldiği ve isminin "Ali" olduğu yönünde haberler aşırı sağcı hesaplar ve haber siteleri tarafından paylaşıldı. Southport'taki saldırının bir gün sonrasında aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL), kentte göçmenleri ve Müslümanları protesto edecekleri iddiasıyla çağrı yaptı.



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Kentte toplanan aşırı sağcılar, bıçaklı saldırının yaşandığı cadde yakınlarındaki Southport Islamic Society Camisi'ni taşladı. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar çok sayıda polisin yaralanmasına sebep olurken bir polis minibüsünü de ateşe verdi.

Hızla İngiltere geneline yayılan gösteriler, ırkçı şiddet eylemlerine dönüştü.30 Temmuz'dan bu yana aşırı sağcı şiddet olaylarında çok sayıda göçmen ve polis saldırıya uğradı. Camiler, evler, iş yerleri, arabalar ve polis araçları zarar gördü. İngiltere ve İrlanda'da 483 kişi gözaltına alındı bunlardan 149'u hakim karşısına çıkarıldı.



Southport'ta 3 çocuğu öldüren, 8'i çocuk 10 kişiyi yaralayan saldırganın Axel Radukubana olduğu olaydan 3 gün sonra açıklandı. Galler'in başkenti Cardiff doğumlu Radukubana'nın Hristiyan olduğu da ortaya çıktı.

Ancak saldırganın gerçek kimliği aşırı sağcıların pek umurunda olmadı. İngiltere'deki göçmen ve Müslümanlara yönelik saldırılar artarak devam ediyor.



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İngiltere'de bir kişinin otobüs şoförüne tükürüp Müslüman karşıtı hakaretler ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

Müslümanlara Karşı Baskının Belgelenmesi (DOAM) isimli platformun X hesabından paylaşılan görüntülerde bir kişinin durakta bekleyen otobüsün şoförüne hakaret ettiği ve tükürdüğü yer aldı. Şoföre "Müslüman terörist" diyen şahıs, şoför kabinine tükürdü.

"Sen teröristsin, otobüsten aşağı in." diye bağıran kişinin otobüse binip şoför kabinine vurduğu görülüyor.

Londra'da kaydedilen olaya ilişkin görüntüler, farklı platformlarda yüz binlerce takipçisi bulunan 5Pilllars ve UK Fact Check Politics gibi hesaplar tarafından da paylaşıldı.



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Cheshire Polis Teşkilatı, Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının faili hakkında sosyal medyada dezenformasyon yaptığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Chester kentinde yaşayan kadının bugün gözaltına alındığı kaydedilen polis açıklamasında, "55 yaşında bir kadın dün ırkçı nefreti körüklemek ve dezenformasyon amacıyla yazılı materyal yayınlamak şüphesiyle gözaltına alındı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cheshire Polis Baş Müfettişi Alison Ross, ülkede 29 Temmuz'dan bu yana yaşanan aşırı sağcı sokak olaylarının internet ortamındaki kötü niyetli ve yanlış bilgilerden beslendiğini belirtti.

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Ross, "Bu durum, sosyal medyada doğruluğunu kontrol etmeden bilgi paylaşmanın tehlikeli olduğuna dair çarpıcı bir örnektir. Yaşananlar, internet ortamında ya da değil, eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu gösteren bir uyarı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.



Bernadette Spofforth/Facebook

İngiliz medyası ise gözaltındaki kadının Bernadette Spofforth isimli bir iş insanı olduğunu duyurdu. Daily Mail'e konuşan Spofforth, "Böyle bir şeyle suçlanmaktan utanıyorum. Bunu uydurmadım. Southport'taki birisinden böyle bir bilgi aldım." değerlendirmesini yaptı.

Saldırganın kimliğine ilişkin yalan bilgi paylaştığını kabul eden ancak paylaşımının aşırı sağ olayların fitilini ateşlediğini kabul etmeyen Spofforth, "Benim paylaşımımın ülkedeki şiddet olaylarıyla alakası yok. Ama benim paylaşımımı bir Rus haber sitesinin kaynak olarak kullanmış olabileceğini kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Daily Mail, yaptığı araştırma sonucunda saldırganın kimliğine ilişkin yalan ifadelerin ilk kez Spofforth'un paylaşımında geçtiği bilgisini de paylaştı.



İngiltere Başbakanı Keir Starmer 'haydutluk' olarak tanımladığı eylemleri gerçekleştirenlerin adaletin tüm gücüyle yüzleşeceğini belirtti ve uzman polislerden oluşan bir ekibin devreye sokulduğunu duyurdu.

Edinilen son bilgilere göre, İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda iki Müslüman vatandaşa uygulanan polis şiddetiyle ilgili bir polis memuru hakkında daha soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada iki polisin kullandıkları güç nedeniyle polis meslek standartlarını ihlal etmek ve görevin ağır suiistimali suçlamalarıyla soruşturulduğu kaydedildi.



POLİS GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI: SİZİ BULACAĞIZ

Great Manchester ve Merseyside polisi ise geçen hafta yaşanan olaylarla bağlantılı olarak aranan kişilere ait yeni görüntüleri yayınladı. ve söz konusu kişileri tanıyanların polisle iletişime geçmesi istendi.

