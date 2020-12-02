İngiltere'de ulusal karantina sona erdi

Ulusal karantinanın ardından başkent Londra'da mağaza, bar, restoran ve kafelerin yeniden açıldığı ve sokakların kalabalık olduğu görüldü.

2. aşama Kovid 19 önlemlerinin uygulanacağı Londra'da barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3 AŞAMALI ÖNLEM

İngiliz Parlamentosu dün Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümetin aldığı 3 aşamalı önlem kararını onaylamıştı.

Buna göre, ilk aşamada restoran ve barlar ancak 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.

2. aşamada, kapalı mekanda başka hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek

178 VAKA AÇIKLANDI

İngiltere’de son 24 saatte 16 bin 170 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 648 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 659 bin 256’ya yükseldi.



İngiltere’de son 24 saatte 16 bin 170 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 648 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 659 bin 256, toplam can kaybı ise 59 bin 699 olarak duyuruldu.