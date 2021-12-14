İngiltere'de üçüncü doz aşı randevularına talep, internet sitesini çökertti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza 330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
Eski sevgiliye katilden çok cezaEski sevgiliye katilden çok ceza#Melek Aslan
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'de üçüncü doz aşı randevularına talep, internet sitesini çökertti

#Koronavirüs#İngiltere#Dünya
İngilterede üçüncü doz aşı randevularına talep, internet sitesini çökertti

İngiltere'de 30 yaş üzeri nüfusa üçüncü doz aşı randevularının açılmasıyla birlikte, Ulusal Sağlık Sistemi'nin internet sitesi yoğun talep nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaştı.

Haberin Devamı

Başbakan Boris Johnson, 500 binden fazla kişinin dün site üzerinden randevu aldığını açıkladı.

Bu yoğunluk, sitenin zaman zaman çökmesine yol açtı. Başbakan Johnson, bu ay sonuna kadar 18 yaş üzeri herkese aşı randevusu alma imkanı tanıyacaklarını söylemişti.

Öte yandan Ulusal Sağlık Sistemi'nin ücretsiz olarak dağıttığı hızlı antijen testlerinin internet üzerinden siparişleri de yoğun talep nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Ülkede bugünden itibaren Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin temas ettiği çift aşılı insanlardan yedi gün boyunca her gün antijen testi yaptırmaları istenecek.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, ellerinde yeterli sayıda test olduğunu fakat aşırı talep nedeniyle bunun dağıtımında sorun yaşandığını söyledi. Javid, alışveriş sitesi Amazon'un da dahil olduğu bazı şirketlerle dağıtım için görüştüklerini açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Boris Johnson açıkladı İngilterede ilk Omicron ölümü gerçekleştiSon dakika: Boris Johnson açıkladı! İngiltere'de ilk Omicron ölümü gerçekleştiHaberi görüntüle

Ülkede 30 yaş üzeri nüfusa üçüncü aşı randevuları dün açılırken 18-29 yaş arası kişiler de yarından itibaren randevu alabilecek. Randevu almadan, sırada bekleyerek aşı yaptırılabilen sağlık merkezlerinde de uzun kuyruklar oluştu.

Haberin Devamı

Çok sayıda kentte kuyruklar, yağmura rağmen yüzlerce kişilik uzunluğa ulaştı. İngiltere'de her gün bir milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

İlk bulgulara göre Omicron varyantına karşı iki doz aşının etkisinin yüzde 30-40 seviyesine düştüğü, üçüncü doz aşıyla semptom göstermeye karşı etkinliğin tekrar yüzde 70 seviyesine çıktığı açıklanmıştı.

Önceki varyantlara göre daha hızlı yayılan Omicron sayısı her 2-3 günde bir ikiye katlanıyor. Pazartesi günü ülkedeki 54 bin vakanın 4 binden fazlası Omicron oldu.

Fakat Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği tahmin yöntemlerine göre tespit edilmeyen vakalar da katıldığında ülkede her gün 200 bin kişi Omicron'a yakalanıyor olabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#İngiltere#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın