İngiltere’de tarihi taç giyme töreni! Charles ve Camilla’nın büyük günü

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GEÇEN yıl annesi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümü üzerine tahta geçen Kral 3’üncü Charles (74) ve eşi Kraliçe Camilla (75), bugün başkent Londra’daki Westminster Katedrali’nde düzenlenecek törenle taç giyecek. Her ne kadar İngiltere’de monarşiye destek rekor seviyede düşse de İngiltere ve halkı aylardır bugüne hazırlanıyor. Kraliyet meraklıları günler önceden geçit törenin yapılacağı güzergâh üzerine kamp kurdu.



11 BİN 500 POLİS ALARMDA

Polisin ‘Altın Küre’ operasyonu adını taktığı Kraliyet geçidi ve kutlamalar nedeniyle 11 bin 500 polis görevlendirildi. Çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken olası protestolara ya da eylemlere karşı havadan da önlem alındı. Kral Charles ve eşi Camilla, dün final provası için Westminster Katedrali’ne gitti.

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Plana göre taç giyme töreniyle ilgili hazırlıklar bugün erken saatlerden itibaren başlayacak. Kral Charles ve eşini taşıyan ‘Elmas Jübile Atlı Arabası’ yerel saatle 10.20’de (TSİ 12.20) Londra’daki Buckingham Sarayı’ndan 2 km uzaklıktaki Westminster Katedrali’ne doğru hareket edecek. Kraliyet kortejine kralın muhafızları ve süvari birliği de eşlik edecek. Katedraldeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dahil yaklaşık 2400 davetlinin katılması bekleniyor.Yerel saatle 12.00’de Charles, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby’nin yönettiği ayinle Aziz Edward tacını takacak. Kraliyet mensupları, Kral’a bağlılık yemini edecek. Kral Charles da soru-yanıt şeklinde hazırlanan kraliyet yeminini edecek. Törenin halkın görmeyeceği tek bölüm, Başpiskopos’un Charles’ı kutsal yağ ile meshettiği bölüm olacak. Tören sonrası kraliyet çifti bu kez Altın Fayton ile Buckingham Sarayı’na geçip balkondan halkı selamlayacak, uçak geçit törenini izleyecek.

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DİANA’NIN GÖLGESİ ÜZERLERİNDE OLACAK

- Camilla her ne kadar İngilizlerin gönlünü kazanmış olsa da Charles’ın ilk eşi ve çocuklarının annesi Prenses Diana’nın dramı akıllarda yer alacak.

- Charles, Diana ile evli olduğu dönemde eşini, başka biriyle evli olan gençlik aşkı Camilla ile aldatmıştı. Diana’nın 1997’de trafik kazasında ölmesinden sonra 2005’te Camilla ile evlenmişti.

- Törende Kral ve Kraliçe’ye meshedilecek yağ özel olarak hazırlandı, Kudüs’te kutsandı. Charles’ın talebi üzerine yağda hayvansal içerikler yer almazken zeytinyağı, susam, gül, yasemin, tarçın yağları, benzoin ve portakal çiçeğiyle hazırlandı.

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PRENS HARRY YALNIZ KATILIYOR

- Kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılıp eşi Meghan Markle ile ABD’ye yerleşen Prens Harry’nin babasının taç törenine yalnız katılması bekleniyor. Kraliyet ailesiyle arası açık olan ve Hollywood ünlüsü eşine kraliyetin kötü davrandığını öne süren Harry’nin törenden birkaç saat sonra ABD’ye geri dönmesi bekleniyor.

- Törende gözler, kraliyetin sevilen mensupları arasında olan Galler Prensesi Catherine’de olacak. Prens William’ın eşi olan Kate’in törende nasıl taç takacağı, nasıl bir giysi tercih edeceği merak konusu.