İngiltere’de tarihi taç giyme töreni! Charles ve Camilla’nın büyük günü

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GEÇEN yıl annesi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümü üzerine tahta geçen Kral 3’üncü Charles (74) ve eşi Kraliçe Camilla (75), bugün başkent Londra’daki Westminster Katedrali’nde düzenlenecek törenle taç giyecek. Her ne kadar İngiltere’de monarşiye destek rekor seviyede düşse de İngiltere ve halkı aylardır bugüne hazırlanıyor. Kraliyet meraklıları günler önceden geçit törenin yapılacağı güzergâh üzerine kamp kurdu.
11 BİN 500 POLİS ALARMDA
Polisin ‘Altın Küre’ operasyonu adını taktığı Kraliyet geçidi ve kutlamalar nedeniyle 11 bin 500 polis görevlendirildi. Çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken olası protestolara ya da eylemlere karşı havadan da önlem alındı. Kral Charles ve eşi Camilla, dün final provası için Westminster Katedrali’ne gitti.
DİANA’NIN GÖLGESİ ÜZERLERİNDE OLACAK
- Camilla her ne kadar İngilizlerin gönlünü kazanmış olsa da Charles’ın ilk eşi ve çocuklarının annesi Prenses Diana’nın dramı akıllarda yer alacak.
- Charles, Diana ile evli olduğu dönemde eşini, başka biriyle evli olan gençlik aşkı Camilla ile aldatmıştı. Diana’nın 1997’de trafik kazasında ölmesinden sonra 2005’te Camilla ile evlenmişti.
- Törende Kral ve Kraliçe’ye meshedilecek yağ özel olarak hazırlandı, Kudüs’te kutsandı. Charles’ın talebi üzerine yağda hayvansal içerikler yer almazken zeytinyağı, susam, gül, yasemin, tarçın yağları, benzoin ve portakal çiçeğiyle hazırlandı.
PRENS HARRY YALNIZ KATILIYOR
- Kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılıp eşi Meghan Markle ile ABD’ye yerleşen Prens Harry’nin babasının taç törenine yalnız katılması bekleniyor. Kraliyet ailesiyle arası açık olan ve Hollywood ünlüsü eşine kraliyetin kötü davrandığını öne süren Harry’nin törenden birkaç saat sonra ABD’ye geri dönmesi bekleniyor.