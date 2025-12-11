×
İngiltere'de tarihi soygun: 600'den fazla eser çalındı

İngiltere’de bulunan Bristol Müzesi’nin arşivinden Britanya İmparatorluğu ile Milletler Topluluğu koleksiyonundan 600'den fazla eserin çalındığı açıklandı.

İngiltere’de bulunan Bristol Müzesi’nin arşivinden "yüksek değerli" bir soygunla "önemli kültürel değere sahip" eserin çalındığı açıklandı.

İngiliz poılisi, 25 Eylül’de yaşanan soygunda müzeye giren 4 hırsızın Britanya İmparatorluğu ile Milletler Topluluğu koleksiyonundan 600'den fazla eserin çalındığını bildirdi.

Polis, kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan 4 erkek hırsızı arıyor. Polis hırsızların yakalanması için halktan yardım isterken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çalınan sanat eserlerinn büyük bir kısmının bağışlandığı açıklayan Dedektif Dan Burgan, "Eserler, İngiliz tarihinin çok katmanlı bir bölümüne ışık tutan bir koleksiyonun parçası. Güvenlik kameralarının incelenmesinin yanı sıra adli soruşturma da devam ediyor" dedi.

