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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

İngiltere'de Taliban tedirginliği... 'Uyanık olmalıyız'

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İngiltere'de Taliban tedirginliği... 'Uyanık olmalıyız'

İngiltere iç istihbarat servisi Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesinin, İngiltere'deki teröristleri "cesaretlendirmiş" olabileceğini belirterek, 'uyanık olmalıyız' uyarısında bulundu.

İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in Genel Müdürü Ken McCallum, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, terör tehdidi bir anda değişmeyecek olsa da aşırılık yanlıları için Afganistan'daki gelişmelerin bir "moral artışı" olabileceğini söyledi. İngiltere'nin "uyanık" olması gerektiğini dile getiren McCallum, son dört yılda toplam 31 saldırı planının engellendiğini duyurdu.

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McCallum, "İngiltere'ye yönelik terör tehdidinin, gerçek ve kalıcı olduğunu" belirterek "Afganistan'daki olayların, bu aşırılık yanlılarından bazılarını cesaretlendireceği ve yüreklendireceği konusunda hiç şüphe yok." ifadesini kullandı.

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20 yıllık işgalin Afganistan kaynaklı terör tehdidini azaltmada büyük ölçüde başarılı olduğunu belirten McCallum, organize terör faaliyetlerinin yeniden inşa edilmesi zaman alsa da bazı gelişmelerle bir gecede İngiltere ve diğer ülkelerdeki aşırılık yanlılarına psikolojik bir destek ve moral verilebileceği konusunda uyardı.

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