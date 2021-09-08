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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 08.09.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

İngiltere'de alarm! Başbakanın ofisi güvenlik kordonuna alındı

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İngiltere'de alarm! Başbakanın ofisi güvenlik kordonuna alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisi, şüpheli bir nesne nedeniyle polis kordonuna alındı. Polis daha sonra yaptığı açıklamada pakette sorun olmadığını ve güvenlik kordonunun kaldırıldığını açıkladı.

Polisten "Nesnenin şüpheli olup olmadığını belirlemek için değerlendirme yapılırken kordon çekildi" açıklaması gelirken ofisin bulunduğu Downing Caddesi'ndeki basın görevlileri bölgeden uzaklaştırıldı.

Yapılan son açıklamada 'Değerlendirme yapıldı, paket şüpheli değil,  güvenlik kordonu kaldırıldı" denildi.

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