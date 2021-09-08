İngiltere'de alarm! Başbakanın ofisi güvenlik kordonuna alındı

Polisten "Nesnenin şüpheli olup olmadığını belirlemek için değerlendirme yapılırken kordon çekildi" açıklaması gelirken ofisin bulunduğu Downing Caddesi'ndeki basın görevlileri bölgeden uzaklaştırıldı.



Yapılan son açıklamada 'Değerlendirme yapıldı, paket şüpheli değil, güvenlik kordonu kaldırıldı" denildi.

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