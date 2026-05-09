İngiltere’de Starmer’e sandıkta büyük darbe

İngiltere’de önceki gün yapılan yerel seçimlerin ilk sonuçları, aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Reform UK Partisi’nin önemli kazanımlar elde ettiğini ve iktidardaki İşçi Partisi’nin (İP) ciddi kayıplar yaşadığını ortaya koydu. 136 belediyenin sayımları yapılırken, Reform’un 416 sandalye kazanarak ilk sırada yer aldığı, İP’nin ise buralarda 263 sandalye kaybederek 254 sandalyede kaldığı ve böylece dördüncü sıraya indiği görülüyor. Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti (MP) 265 sandalye kazanıp 182 kayıpla ikinci sıradayken, Liberal Demokratlar’ın koltuk sayısı 262’ye, Yeşiller’in 53’e yükseldi. Bağımsız adaylar ise 20 sandalye kazandı. Oy sayım işlemleri birçok bölgede devam ederken, tüm sonuçların bugün itibariyle netleşmesi bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGE EL DEĞİŞTİRDİ

İlk sonuçlara göre, aşırı sağcı Reform UK Partisi, Newcastle-under-Lyme ve Havering belediyelerinde çoğunluğu sağlayarak kontrolü ele geçirdi. Parti, hem İP hem de MP aleyhine çok sayıda sandalye kazandı. İP ise Oxford, Tameside, Tamworth, Exeter, Hartlepool, Wandsworth ve Redditch dahil 8 belediyede kontrolü kaybetti. MP ise Hampshire’de kontrolü kaybedip Westminster’ı kazandı. Birçok bölgede ise hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı.

FARAGE: TARİHİ DEĞİŞİM

Yerel seçimler, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi için 2029’daki genel seçimler öncesinde en önemli kamuoyu testi olarak görülüyor. İlk sonuçlar, İngiltere’de uzun yıllardır hâkim olan iki partili siyasi yapının da parçalanmaya devam ettiğine işaret ediyor. Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, sonuçların şu ana kadar “İngiliz siyasetinde tarihi bir değişimi” gösterdiğini savundu ve İşçi Partisi’nin “yok edildiğini” söyledi.

‘İSTİFA ETMİYORUM’

Başbakan Starmer de ilk sonuçların partisinin oy kaybına uğradığını göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, “Çekilip ülkeyi kaosa sürüklemeyeceğim” diye konuştu. Temmuz 2024 genel seçimlerinde İşçi Partisi’nin zaferini hatırlatan Starmer, “Partimizi o zafere ben götürdüm. Bu, ülkeyi değiştirmek için beş yıllık bir yetki” ifadesini kullandı.

İngiliz kamuoyunda, İşçi Partisi’nin anketlerde beklendiği gibi büyük bir oy kaybı yaşaması halinde Starmer’in istifasına giden süreci tetikleyebileceği değerlendirmeleri yapılıyordu.