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DHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 20:30 | Son Güncelleme:

İngiltere'de son 24 saatte 616 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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İngiltere'de son 24 saatte 616 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 616 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 750 bin 241'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 282 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 616 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 750 bin 241, toplam can kaybı ise 62 bin 33 olarak duyuruldu.

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