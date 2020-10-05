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DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 20:42 | Son Güncelleme:

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 594 yeni koronavirüs vakası

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İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 594 yeni koronavirüs vakası
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İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 594 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 515 bin 571'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 594 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 19 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 515 bin 571'e, toplam can kaybı ise 42 bin 369'a ulaştı.

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