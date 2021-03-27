İngiltere'de sokaklar karıştı... Karakol ateşe verildi

Bristol kentinde düzenlenen eylemlerde en az iki polis memurunun yaralandığı açıklanırken, duvarlara hakaret ve küfür içeren çeşitli çizimler yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık bir haftadır devam eden gösterilerde sadece dün akşam saatlerinde 10 kişinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı açıklandı.

ŞİDDET İÇEREN KARGAŞAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Konuya ilişkin açıklama yapan Avon ve Somerset Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gösterilerin "barışçıl protestolar" olarak başladığını ancak daha sonra "küçük bir azınlık tarafından şiddet içeren bir kargaşaya dönüştürüldüğünü" söyledi.

İki polis aracının ateşe verildiğini ve bir polis karakolunda hasarın meydana geldiğini duyuran yetkililer bir polis memurunun kolunun kırıldığı ve diğerinin de kaburgalarının kırıldığını açıkladı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yaşanan olayları ''kabul edilemez olarak nitelendirirken konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bir azınlığın haydutluğuna ve kargaşa yaratmasına asla müsamaha gösterilmeyecek. Polis memurlarımız, hepimizi korumak için kendilerini tehlikeye atıyorlar'' ifadelerini kullandı.

33 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard'ın Mart ayı başında akşam saatlerinde evine yürürken kaçırılarak öldürülmesinin ardından kadına karşı şiddeti protesto etmek için toplanan kalabalığa polis müdahalesi tartışma yarattı.

Bu tartışmaların ardından hükümet kolluk kuvvetleriyle ilgili kapsamlı bir yasa hazırladı. Bu yasa içerisinde polisin kalabalık toplantı, gösteri ve eylemlerle ilgili yetkilerini somutlaştıran bazı düzenlemeler de yer alıyor.

Halihazırda geçerli olan düzenlemelere göre, polisin bir protesto eyleminin "kamusal alanda ciddi kargaşa, mallara ciddi hasar veya toplumsal yaşamda ciddi bir kesinti" yaratabileceğini ortaya koyması halinde kısıtlayıcı birtakım önlemler almasına izin veriliyor.

Getirilmesi planlanan yeni düzenlemelerle, polisin belli bir alanda gerçekleştirilen sabit eylemler için daha fazla koşul ortaya koyabilmesinin önü açılıyor.

Tasarıyla polise eyleme başlama ve bitme saatine karar verme, gürültü sınırlaması getirme ve tek kişilik eylemlere bile söz konusu kuralları uygulama yetkileri veriliyor.

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