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Dünya
İngiltere, (DHA)
Haber Giriş: 24.01.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

İngiltere’de Soğuk Savaş sığınağı 250 bin liraya satışa çıkıyor

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İngiltere’de Soğuk Savaş sığınağı 250 bin liraya satışa çıkıyor
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İngiltere’de nükleer sığınak olarak bilinen yapı 25 bin sterline (yaklaşık 250 bin lira) açık artırmayla satışa çıkarıldı. İçinde bir patlamanın yerini belirlemeye yarayan sıfır noktası göstergesi, bomba gücü göstergesi, telefon, radyo alıcısı ve radyasyonu ölçümü gerçekleştiren Geiger sayacı gibi cihazlar da bulunuyor.

İngiltere’de 1961 yılında inşa edilen Soğuk Savaş sığınağı 25 bin sterlinden açık artırmaya çıkıyor. Satış işlemlerini yürüten Adam Cook, “Nükleer sığınak diye de bilinen yapı, Soğuk Savaş’ta gözlem noktası olarak kullanıldı ve 1961’de açılıp 1991’de hizmet dışı bırakıldı” dedi. Cook sığınağın birçok kişinin ilgisini çektiğini ve bazı kişilerin koronavirüsten saklanmak için güvenli bir yer olarak kullanmak istediğini belirtti. Sığınağa 4,2 metrelik merdivenle iniliyor. İçinde bir patlamanın yerini belirlemeye yarayan sıfır noktası göstergesi, bomba gücü göstergesi, telefon, radyo alıcısı ve radyasyonu ölçümü gerçekleştiren Geiger sayacı gibi cihazlar da bulunuyor.

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