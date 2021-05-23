MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere’de şimdi de ‘üçlü mutant’ virüs
GeriDünya İngiltere’de şimdi de ‘üçlü mutant’ virüs
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 23.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İngiltere’de şimdi de ‘üçlü mutant’ virüs

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere’de şimdi de ‘üçlü mutant’ virüs

Aşıların etkinliğiyle ilgili en büyük soru işareti, olası bir ölümcül COVID-19 mutasyonuna karşı çalışmaması olarak biliniyor. Bu nedenle, hızla yayılan tehlikeli mutasyonlar uzmanlar tarafından büyük bir titizlikle inceleniyor.

İngiltere’de, Hindistan’da büyük bir sağlık krizine neden olan ve ‘çifte mutasyon’ geçirdiği belirtilen varyasyonun ardından, şimdi de ‘üçlü mutasyona’ sahip bir tür keşfedildiği bildirildi. ‘İlginç bir kombinasyona’ sahip olduğu belirtilen mutasyon ile ilgili, şimdiye kadar Yorkshire ve Humber bölgelerinde toplamda 49 vaka kaydedildi. İngiltere Kamu Sağlığı birimi, mutasyonun incelendiğini duyurdu. Bu arada, ülkede Hindistan varyantı hızla yayılırken, Almanya bugün itibariyle İngiltere’den ülkeye girişleri yasakladı. İspanya ise kısıtlamaları kaldırarak turist kabul etmeye başlayacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi