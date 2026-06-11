İngiltere'de 'savunma' depremi: Başbakan Starmer'ı hedef aldı

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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, savunma bütçesi konusunda Başbakan Keir Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Healey, istifa mektubunda Starmer hükümetini, artan tehditlere rağmen Silahlı Kuvvetler için gerekli kaynakları sağlamamakla suçladı.

İSTİFA KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Keir Starmer'a hitaben kaleme aldığı istifa mektubunu kamuoyuyla paylaştı.

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Healey, mektubunda savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, hükümetin hazırladığı "Savunma Yatırım Planı"nı kabul edemeyeceğini belirtti.

"Silahlı Kuvvetlerimize ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamayan 'Savunma Yatırım Planı' anlaşmasını kabul edemeyeceğimi sizlere açıkladıktan sonra, artık Savunma Bakanı olarak istifamı sunmaktan başka seçeneğim kalmadı."

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STARMER'I DOĞRUDAN SUÇLADI

İstifa mektubunda Başbakan Keir Starmer'a sert eleştiriler yönelten Healey, hükümetin ülkenin savunması için gerekli adımları atmadığını savundu.

Healey, şu ifadeleri kullandı:

"Siz bunu başaramadınız, Maliye Bakanlığı ise tehditlerin arttığı bu dönemde ülkenin savunması için gerekli kaynakları ayırmaya yanaşmadı."

AYLARDIR SÜREN BÜTÇE KRİZİ

İngiltere'nin savunma ve maliye bakanlıkları, artan askeri harcamaların nasıl finanse edileceği konusunda aylardır müzakereler yürütüyordu.

Taraflar arasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle, hükümetin uzun süredir hazırlığını sürdürdüğü Savunma Yatırım Planı'nın geçen yıldan bu yana ertelendiği belirtildi.