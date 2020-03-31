İngiltere’de şaşırtan görüntü! Sosyal medyadan paylaştılar
İngiltere’de koronavirüs (corona virüs) nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı. Bölge sakinleri keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı.
İngiltere’nin Llandudno kasabasında, koronavirüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi. Bunun üzerine birçok bölge sakini keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Görüntülerde, sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.
Birçok sosyal medya kullanıcısı ise keçilerin genellikle hava koşullarının kötü olduğu durumda Great Orme’den kasabaya geldiğini ancak bu sefer keçilerin, koronavirüs nedeniyle boş kalan kasabanın daha da iç kısmına doğru ilerlediğini belirtti.
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