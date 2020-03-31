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Dünya
Tuba KARA, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:56,Son Güncelleme:/

İngiltere’de şaşırtan görüntü! Sosyal medyadan paylaştılar

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İngiltere’de şaşırtan görüntü! Sosyal medyadan paylaştılar
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İngiltere’de koronavirüs (corona virüs) nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı. Bölge sakinleri keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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  • İngilterede sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi
  • İngilterede sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi
  • İngilterede sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi
  • İngilterede sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İngiltere’nin Llandudno kasabasında, koronavirüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi. Bunun üzerine birçok bölge sakini keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntülerde, sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise keçilerin genellikle hava koşullarının kötü olduğu durumda Great Orme’den kasabaya geldiğini ancak bu sefer keçilerin, koronavirüs nedeniyle boş kalan kasabanın daha da iç kısmına doğru ilerlediğini belirtti.

İngiltere'de boş kalan sokakları yabani keçiler bastı
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