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İngiltere’de sağlık skandalı: İsviçre çakısıyla ameliyat etmiş

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#İngiltere#İsviçre Çakısı#Ameliyat
İngiltere’de sağlık skandalı: İsviçre çakısıyla ameliyat etmiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

İngiltere’de ameliyata giren bir cerrahın, “neşter bulamadığı için” öğle yemeğinde meyve kesmek amacıyla kullandığı İsviçre çakısıyla hastanın göğsünü kestiği ortaya çıktı.

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Brighton kentindeki Royal Sussex Hastanesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu ameliyatın acil bir operasyon olsa da cerrahın başvurduğu yöntemin normal prosedürlerin dışında olduğu ve uygulanmaması gerektiği belirtildi. Olay sonrasında başlatılan soruşturmada, cerrahın meslektaşlarının da bu uygulamanın “tartışmalı” olduğu ve “neşter bulamamasına şaşırdıklarını” söyledikleri belirtildi. BBC ise aynı doktorun son iki ay içinde düşük riskli üç ameliyat gerçekleştirdiği ve hastaların üçünün de kısa süre içinde öldüğü bilgisine ulaştı. Hastaneyle ilgili İngiliz polisinin toplam 105 ayrı klinik ihmal vakası içeren bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.

 

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#İngiltere#İsviçre Çakısı#Ameliyat

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