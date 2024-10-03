İngiltere’de sağlık skandalı: İsviçre çakısıyla ameliyat etmiş

Haberin Devamı

Brighton kentindeki Royal Sussex Hastanesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu ameliyatın acil bir operasyon olsa da cerrahın başvurduğu yöntemin normal prosedürlerin dışında olduğu ve uygulanmaması gerektiği belirtildi. Olay sonrasında başlatılan soruşturmada, cerrahın meslektaşlarının da bu uygulamanın “tartışmalı” olduğu ve “neşter bulamamasına şaşırdıklarını” söyledikleri belirtildi. BBC ise aynı doktorun son iki ay içinde düşük riskli üç ameliyat gerçekleştirdiği ve hastaların üçünün de kısa süre içinde öldüğü bilgisine ulaştı. Hastaneyle ilgili İngiliz polisinin toplam 105 ayrı klinik ihmal vakası içeren bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.