İngiltere’de sağlık sistemi çöktü! 90 yaşında kadın 40 saat ambulans, 20 saat sedye bekledi… Uzmanlar endişeli

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Stephen Syms, Cornwall'da yaşayan annesinin pazar akşamı düştüğünü ve salı öğleden sonra bir ambulansın geldiğini söyledi.

Yani 90 yaşındaki zavallı kadın 40 saat ambulans beklemiş oldu.

Daha sonra Royal Cornwall Hastanesinde 20 saat boyunca ambulansın içinde kaldı ve kendisini içeri taşıyacak bir sedye bulabilmek için bekledi.

Ambulans hizmetlerini yöneten yetkililer hasta devirlerindeki gecikmeler nedeniyle hayatların risk altında olduğu konusunda uyarılar alıyor. SAĞLIK SİSTEMİ SKANDALLARININ SONU GELMİYOR

Geçtiğimiz günlerde yaşanan skandallar bununla da sınırlı değil. Yine düşme sonucu yaralanan 87 yaşındaki bir adamın da ambulans beklerken derme çatma bir sığınağa bırakıldığı bildirildi.

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Güney Batı Ambulans Servisi NHS Foundation Trust, her iki olaya 'üzgün olduğunu' söyleyerek yanıt vermekle yetindi.

Annesi bir türlü ambulans bulamayan Stephen Syms BBC Radio Cornwall'a şunları söyledi:

“90 yaşındaki bir kadını böyle bir sıkıntı içinde, beklemekten ve herhangi bir şeyi kırıp kırmadığını bilmeden görmekten gerçekten çok üzüldük.”

“SİSTEM TAMAMEN BOZUK”

Syms, 999 numaralı aramasının yanıtlanmasının bile dokuz dakika sürdüğünü söyledi. Bu hat, İngiltere’de acil sağlık hizmetleri için kullanılan hat.

Adam “Eğer bu bir kalp durması vakası olsaydı dokuz dakika çok uzun, bu birinin hayatının sonu” olurdu dedi.

Annesini 90 saatin sonunda hastaneye yatırabilen adam “Sistem bozulmuyor, tamamen bozuk ve acilen gözden geçirilmesi gerekiyor” diye ekledi. 87 yaşında bir adam hastaneye gidemedi ve böyle derme çatma bir yerde saatlerce beklemek zorunda kaldı

NHS ÇAĞRI YAPTI: ACİLLERE GELMEYİN!

Öte yandan İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) şefleri, benzer 'Evde Kal' önlemlerinin muazzam bir tıkanmaya sebep olmasına rağmen, insanları 'acil olmayan' vakaları kış öncesinde hastanelerden uzak tutmak amacını taşıyan Covid önlemi tarzı bir kampanya hazırlıyor

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NHS CEO'su Amanda Pritchard basına yollanan bir mektupta kış planlamasının normalden daha erken başladığını söyledi.

Pritchard , hastaneleri acil hizmetler üzerindeki 'baskıyı en aza indirmek' için 'kış iletişim stratejisi' uygulamaya çağırdı.