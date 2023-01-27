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İngiltere'de sağlık krizi kontrolden çıktı! Evinde tek başına öldü, cesedi mumyalaşmış halde bulundu...

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#İNGİLTERE#Şizofreni#NHS
İngilterede sağlık krizi kontrolden çıktı Evinde tek başına öldü, cesedi mumyalaşmış halde bulundu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 17:32

Yaşadığı büyük sağlık krizi nedeni ile alarm veren İngiltere’nin Surrey bölgesinde, yaşadığı dairede hayatını kaybeden şizofreni hastası bir kadının üç yıl sonra “mumyalaşmış ve neredeyse tamamen iskeletleşmiş” bir halde bulunduğu ortaya çıktı. Genç kadının ölüm haberi ülkeyi adeta ayağa kaldırırken, devam eden krize ilişkin endişeleri de körükledi.

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Tarihinin en büyük sağlık krizini yaşayan İngiltere adeta alarm veriyor...

Ülkede yakın bir zamana kadar hayal bile edilemeyen sahneler artık sıradan hale geldi. Hastaneler kapasitelerinin çok üzerinde çalışıyor, hastalar muayene odaları yerinde hastane koridorlarında, bekleme odalarında ya da ambulansların arkasında tedavi ediliyor ya da daha kötüsü doktora hiçbir şekilde ulaşamıyor.

İngilterede sağlık krizi kontrolden çıktı Evinde tek başına öldü, cesedi mumyalaşmış halde bulundu...

HASTANELER SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! KORKUNÇ RAKAMLAR...

CNN'e konuşan bir Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yetkilisi hastanelerin 'savaş alanına' döndüğünü söylerken ülkeden gelen resmi veriler de karamsar tabloyu doğruluyor.

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-Aralık ayında İngiltere'de hastaneye giden 54.000 kişi acil servise kabul için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı.

-Ambulansların felç veya kalp krizi gibi acil durumlara müdahale etmesi için ortalama bekleme süresi 90 dakikayı aştı.

-NHS'nin yayınladığı resmi verilere göre, Birleşik Krallık'taki hastane randevularının sadece 3'te ikisi yüz yüze gerçekleşti. Yaklaşık 7,4 milyon İngiliz vatandaşı ise doktorlar ile ancak telefonda görüşebildi.

İngilterede sağlık krizi kontrolden çıktı Evinde tek başına öldü, cesedi mumyalaşmış halde bulundu...

Sosyal medyaya düşen görüntülerde hastaların hastane koridorlarında uyuduğu görülüyor

SORUNUN KONTROLDEN ÇIKTIĞINI ORTAYA KOYAN HABER

İngiliz basınında her gün doktora ulaşamadığı için ya da çağırdıkları ambulans geciktiği için hayatını kaybeden birinin haberini görmek mümkün.

Ancak bugün gelen bir haber sağlık ve sosyal hizmetlerdeki sorunun çok daha öncesine dayandığını ve artık kontrolden çıktığını ortaya koydu.

3 YIL SONRA BULUNDU! CESEDİ MUMYALAŞMIŞ HALDEYDİ

İngiltere’nin Surrey bölgesinde, yaşadığı dairede hayatını kaybeden şizofreni hastası bir kadının üç yıl sonra “mumyalaşmış ve neredeyse tamamen iskeletleşmiş” bir halde bulunduğu ortaya çıktı.

"ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ ÖLÜME TERK ETTİ"

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Ailesi, 38 yaşındaki Laura Winham’ın Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve sosyal hizmet kurumlarınca “terk edilip, ölmeye bırakıldığını” iddia ediyor.

Kasım 2017’de öldüğü düşünülen kadının cesedinin Mayıs 2021’de erkek kardeşi tarafından bulunduğu belirtiliyor.

Surrey Bölgesi Belediyesi yaşananın “son derece trajik bir vaka” olduğunu söylerken, ölümle ilgili yapılacak soruşturmaya bilgi sağlanacağı açıklandı.

İngilterede sağlık krizi kontrolden çıktı Evinde tek başına öldü, cesedi mumyalaşmış halde bulundu...

Ailesi, kızlarının bir ruh sağlığı kurumu ve aile doktoru tarafından “tedavi edilmemiş akıl sağlığı sorunları” olduğu gerekçesiyle sevk edildiğini, ancak daha sonra takip edilmediğini belirtti.

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Ekim 2017’de polisin Wingham’ın evine yaptığı, ölümünden önceki son görülmesi olduğu sanılan ziyaretin ardından, belediyeye yazdıkları raporda “kendini ihmal ediyor, çok az yiyeceği var ve nasıl yardım bulabileceğinin farkında değil” dediği kaydedildi.;

"YARDIMA İHTİYACIM VAR"

Bu ziyaretten kısa süre sonra, Winham’ın takvimine aldığı notlar sona erdi ve son notlardan birinde “Yardıma ihtiyacım var” yazdığı ifade edildi.

Laura Wingham’ın kız kardeşi Nicky, kötüleşen akıl sağlığı durumunu gösteren “uyarı işaretlerine rağmen, herkesin görmezden geldiğini” belirtti.

Ayrıca “Laura’yla temas halindeki, bir aşamada ona yardım etmekle sorumlu olan herkes, onu unuttu. Ölüme terk ettiler. Son birkaç yılda nasıl yaşadığını, yardım istemediğini, yanında kimsenin olmadığını düşünmek çok üzücü” diye de ekledi.

Ailenin avukatı Iftikhar Manzoor da, “Laura sosyal hizmetlere iki kez sevk edildi. Biri 2014’te, biri de polis tarafından 2017’de. İhtiyaçlarının değerlendirmesi yapılmadı. Bunlar hiç şüphesiz, müdahale için kaçırılmış fırsatlardı” dedi.

İngilterede sağlık krizi kontrolden çıktı Evinde tek başına öldü, cesedi mumyalaşmış halde bulundu...
GREVLER DEVAM EDİYOR, HÜKÜMET EK FON AYIRDIĞINI DUYURDU

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İngiltere'de sağlık sektöründe ambulans personeli ve hemşirelerin ayrı ayrı toplu sözleşme anlaşmazlıkları neticesinde başlattıkları grevler devam ediyor.

Hükümet sağlık hizmetlerinin karşı karşıya olduğu zorlukları gördüğünü ve önümüzdeki iki yıl içerisinde sağlık ve sosyal hizmet sektörlerine 14,1 milyar sterlin ek fon ayırdığını, ayrıca hastanelerden sosyal hizmet yetersizliği nedeniyle taburcu edilemeyen hastaların işlemlerinin hızlandırılabilmesi için ekstra 500 milyon sterlin harcanacağını söylüyor.

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#İNGİLTERE#Şizofreni#NHS

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