İngiltere'de Rusya ve İran korkusu: İstihbarat şefi uyardı: Sokaklarda kargaşa yaratmak istiyorlar...

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İngiltere'nin istihbarat servisi MI5 Başkanı Ken McCallum, Terörle Mücadele Operasyonları Merkezi'nde yıllık tehdit raporlarını açıkladı.

MI5 Başkanı McCallum, geçen yıl İngiltere'deki devlet destekli tehditlerin sayısının yüzde 48 arttığını ve "Rusya ve İran'ın İngiltere'de suikast, adam kaçırma, kundaklama ve sabotaj planlarında artışın gözlemlendiğini" belirtti.

Rus askeri istihbarat teşkilatının (GRU), "İngiltere ve Avrupa sokaklarında kargaşa yaratmak için sürekli görevdeler" ifadesinde bulunan McCallum, İngiltere'nin şimdiye kadar gördüğü en “karmaşık ve birbirine bağlı” tehditle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

McCallum, Rusya'nın sabotaj planlarının temel sebebinin Rus elçiliğinde çalışan diplomatların casusluk suçlaması ile ülkeden kovulması olduğunu söyledi.

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Rusya'yı küresel suç ağları ile iş birliği içinde olmakla suçlayan McCallum, "GRU'nun gerçekleştirdiği kundaklama, sabotaj ve daha fazlasını gördük. Bunlar giderek artan ve pervasızlıkla yürütülen tehlikeli eylemler" dedi.

AVRUPA KARA SAVAŞININ ARKA PLANINDA...

McCallum, kariyerinin ilk 20 yılının terör tehditleriyle dolu olduğunu ancak şu anda "Avrupa kara savaşının arka planında" devlet destekli suikast ve sabotaj planları ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

İngiliz medyasına konuşan McCallum, "Elimizdeki iş çok zor" dedi ve İran destekli terör tehditleriyle de uğraştıklarını vurguladı.

2022'den bu yana İran destekli 20 komplo olduğunu söyleyen McCallum, sadece 2024 yılında 5 İran komplosunu ortaya çıkardıklarını ifade etti.

McCallum, İsrail ile düşmanlıkların tırmanması halinde İran'ın suç ağını İngilizlere saldırmak için "yeniden kullanabileceğini" söyledi.

TERÖR TEHDİTLERİ ARASINDA DEAŞ DA YER ALIYOR

2017'den bu yana İngiltere'ye yönelik 43 saldırı planının son aşamalarına yaklaştığı sırada engellendiği belirten McCallum, terör tehditleri arasında DEAŞ'ın da yer aldığını açıkladı.

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McCallum, 2017'de 22 kişinin ölümüne yol açan Manchester Arena'daki intihar saldırısı da dahil olmak üzere bir dizi terör saldırısından sorumlu olan DEAŞ'ın yeniden dirilişiyle de mücadele ettiklerinin altını çizdi.

McCallum, Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ölümünün ardından DEAŞ'ın daha az yetenekli ve daha dağınık olmasına rağmen, El Kaide ile birlikte hala kendisini "En çok endişelendiren terörist eğilim" olduğunu belirtti.

MI5 Başkanı, El Kaide'nin hala "korkunç kitlesel zararlar verebilecek saldırıları gerçekleştirecek veya bunlara ilham verecek kişi sayısına ve bilgi birikimine" sahip olduğunu söyledi.

"Denizaşırı terörist gruplarla" mücadele ettiklerini söyleyen McCallum, İngiltere'deki terör tehdidinin "önemli" seviyesinde değişmeden kaldığını aktardı.

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“İNTERNET ÜZERİNDEN TELKİN EDİLEN YALNIZ BİREYLER”

İstihbarat şefi, tehditlerin büyük bölümünün “internet üzerinden telkin edilen yalnız bireyler” tarafından yaratıldığını belirtti.

McCallum, İngiltere'de internet üzerinden aşırılık yanlısı olmaya sürüklenen gençlerin sayısından tedirgin olduğunu, terörizme karıştıkları gerekçesiyle soruşturulanların yaklaşık yüzde 13'ünün 18 yaş altında olduğunu ve bunun son üç yılda üç kat artış gösterdiğini söyledi.

McCallum, sekiz terörist hedefinden birini 18 yaş altındakilerin oluşturduğunu ve her üç terör şüphelisinden birinin çocuk olduğunu vurguladı.