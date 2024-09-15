İngiltere'de rüşvet iddiası: 'Kuralları ihlal etti'

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İşçi Partisi'nden İngiltere Başbakanı seçilen Keir Starmer'in, partinin bağışçılarından Waheed Alli'nin, eşi Victoria Starmer için yaptığı giysi bağışlarını beyan etmeyerek parlamento kurallarını ihlal ettiği iddia edildi.

The Guardian'ın Sunday Times'tan aktardığı habere göre, Victoria Starmer'a verilen hediyeler, milletvekillerinin kişisel eşyalara ilişkin kayıtlarına daha sonradan beyan edildi.

Hediye ve bağışlarını 28 gün içinde kaydettirmesi gereken Starmer, kişisel eşlar listesine ilişkin güncel tavsiyeler aldıktan sonra geç beyanda bulunmak üzere parlamento yetkililerine başvurdu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın sözcüsü, ortaya atılan iddia hakkında “Göreve gelirken yetkililerden tavsiye istedik. Kurallara uygun davrandığımıza inanıyorduk" dedi.

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500 BİN STERLİN BAĞIŞTA BULUNDU

Muhafazakar Parti, Starmer ailesi ile 2020'den bu yana İşçi Partisine 500 bin Sterlin bağışta bulunan Alli arasındaki bağlantıların soruşturulmasını talep etti.

Geçtiğimiz ay, Alli'ye geçici olarak Downing Street güvenlik kartı verildiği, ancak görünürde bir hükümet görevi olmadığı ortaya çıkmıştı.