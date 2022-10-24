İngiltere’de Rishi Sunak başbakanlığa yakın

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Boris Johnson Pazar akşamı yaptığı açıklamada, yarışa katılmak için yeterli desteğe sahip olduğunu ancak adaylığının doğru olmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Johnson, Muhafazakar Parti’nin 357 milletvekilinden 102’sinin desteğini aldığını iddia etti. Ancak bugüne kadar Johnson’a kamuoyu önünde destek açıklayan milletvekillerinin sayısı 57’ydi.

BBC’nin edindiği bilgiye göre, Johnson’un kararı öncesi, Muhafazakar Parti’nin milletvekillerinden 153’ü eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’a, 25’i ise partinin Avam Kamarası Grup Başkanı ve eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt’a desteğini açıklamıştı.

Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışında bugün Rishi Sunak dışında hiçbir aday partinin en az 100 milletvekilinin desteğini alamazsa, Sunak doğrudan partinin lideri seçilecek ve İngiltere’nin yeni başbakanı olacak.

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Mordaunt da en az 100 milletvekilinin desteğini alırsa ve başka aday çıkmazsa, Muhafazakar Parti’nin milletvekilleri Sunak ve Mordaunt arasında tercih yapacak.

Rishi Sunak'a yakın bir kaynak BBC politika muhabiri Nick Eardley'e “Yarışta hiçbir şeyi cepte görmüyoruz" dedi.

Adayların Pazartesi günü yerel saatle 14.00'e kadar 100 milletvekilinin desteğini alması gerek. İngiltere'de muhalefet partileri ise bir an önce erken genel seçime gidilmesi çağrısı yapıyor.

BASINDA NASIL YANKI BULDU?

İngiliz gazeteleri, Johnson'ın açıklamalarını manşetten paylaştı. Gazetelerin ortak görüşüyse Sunak'ın yarışta avantajlı konuma gelmesi oldu.

Guardian gazetesi, Johnson'ın yeterli destek sayısını bulabilmek için büyük bir mücadele verdiğini ancak yarışta yer almama kararının Rishi Sunak'ı bir adım öne taşıdığını yazdı.

Daily Mail gazetesi Johnson’ın kararını “Eski başbakan, seçime girmek için yeterince desteği olduğu ve bu destekle de kazanabileceği konusunda ısrar etti. Ancak, bunun yapılacak doğru şey olmayacağını söyledi” ifadeleriyle sundu.

Konuya ilişkin yapılan bir analizin spotunu da birinci sayfadan paylaşan gazete, “Johnson, partinin ve ülkenin iyiliği için hayalini bir kenara bıraktı. Bu bilgeliğin, onurluluğun ve devlet adamlığın gerektirdiği davranıştır. Onun zamanı tekrar gelecek” dedi.

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The Mirror gazetesi, “Sunak iktidara geldi” manşetini attı. Gazete, Jonhson’ın kararıyla Sunak’ın “İngiltere’nin seçilmemiş yeni başbakanı olacağını” yazdı.