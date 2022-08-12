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İngiltere'de resmen kuraklık ilan edildi! İnsanlar marketlere koştu, şişe suya kısıtlama getirildi!

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#İngiltere#Kuraklık#Şişe Su
İngilterede resmen kuraklık ilan edildi İnsanlar marketlere koştu, şişe suya kısıtlama getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 16:33

İngiltere hükümeti benzeri görülmemiş sıcaklıklar ve rekor düzeyde düşük yağışların ardından yaptığı açıklama ile resmi olarak kuraklık ilan etti. Vatandaşlar su krizi nedeni ile marketlere akın ederken, şişe su satışlarına kısıtlama getirildi. İşte İngiltere'nin mücadele ettiği su krizindeki son gelişmeler...

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Bu yıl tarihinin sıcaklık rekorunu kıran İngiltere ciddi bir 'su krizi' ile karşı karşıya. Ülkeyi kavuran sıcaklıkların bu hafta yeniden 35 dereceyi bulması bekleniyor, Meteoroloji Ofisi bu hafta için yeniden 3. derece sıcaklık alarmı verirken, ülkede Haziran ayından bu yana neredeyse hiç yağmur yağmadı.

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İngiltere'nin en büyük su dağıtıcılardan birinin getirdiği 'hortum yasağı' ile su kullanımında kısıtlamaya gidilmesi gibi alınan önlemler çözüm olmadı ve beklenen kötü haber bugün geldi.

HÜKÜMET RESMİ OLARAK KURAKLIK İLAN ETTİ

İngiltere hükümeti benzeri görülmemiş sıcaklıklar ve rekor düzeyde düşük yağışların ardından yaptığı açıklama ile resmi olarak kuraklık ilan etti.

Ulusal Kuraklık Grubu'nun düzenlediği toplantıda, hükümetin Çevre Ajansı ülkenin bazı bölgelerinde kuraklık için kritik eşiğin aşıldığını belirtti.

İngilterede resmen kuraklık ilan edildi İnsanlar marketlere koştu, şişe suya kısıtlama getirildi

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Ülkedeki kuraklık alarmının yaban hayat, bitkiler ve mahsuller için kısa vadeli bir risk oluşturduğu ve su şirketleri tarafından kuraklık planlarının yürürlüğe gireceği belirtildi. Kuraklık nedeniyle özel ve kamusal su kaynaklarının kullanımına kısa süreli kısıtlamalar getirileceği aktarılırken, kuraklıktan etkilenen bölgeler arasında ülkenin güneybatı, güney, orta ve doğu bölümlerinin yer aldığı bildirildi.

İngilterede resmen kuraklık ilan edildi İnsanlar marketlere koştu, şişe suya kısıtlama getirildi

VATANDAŞLAR ARASINDA BÜYÜK PANİK! MARKETLERE KOŞTULAR

Günlerdir su krizi konusunda tedirgin olan İngilizler hükümetin yaptığı son açıklama ile paniğe kapılıp marketlere akın ettiler.

Ajanslara ve sosyal medyaya düşen görüntülerde insanların market arabalarını şişe sularla doldurduğu görüldü.

İngilterede resmen kuraklık ilan edildi İnsanlar marketlere koştu, şişe suya kısıtlama getirildi

Sosyal medyaya yansıyan yorumlarda insanların birbirlerini su alımı konusunda uyardıkları görüldü. Bazı kullanıcılar duruma inanamazken, bazıları marketlerde su kalmamasından şikayet etti.

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ŞİŞE SULARA KISITLAMA GETİRİLDİ

Panik alışverişi market sahiplerini önlemler alamaya zorladı ve şişe su alımlarına kısıtlama getirildi. Market raflarına asılan uyarılarda müşterilerin 5 şişeden fazla su almaması gerektiği belirtildi.

İngilterede resmen kuraklık ilan edildi İnsanlar marketlere koştu, şişe suya kısıtlama getirildi

FİRMALARDAN PEŞE PEŞE KISITLAMA KARARI : MİLYONLARCA İNSAN ETKİLENECEK

İngiltere'nin en büyük su şirketi olan ve yaklaşık 15 milyon kişiye su sağlayan Thames Water'ın aldığı kısıtlama kararından sonra diğer şirketler de benzer kararlar verdi. Yorkshire Water kısıtlama kararı alan 5. şirket oldu.

Su kısıtlamaları şimdiye kadar 17 milyon insanı etkilemişti, yeni yasaklarla 15 milyon kişinin daha buna dahil olması bekleniyor.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA: SUYU DİKKATLİ KULLANIN

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Bu yıl Temmuz ayında hava sıcaklığının 1935'ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine çıktığı İngiltere'de en son kuraklık 2018 yılının yaz ayında ve daha önce 2011 yazında ilan edilmişti.

Yetkililer paniğe gerek olmadığını ve gerekli önlemlerin alındığını belirterek insanlardan su kullanımı konusunda dikkatli olmalarını istedi.

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