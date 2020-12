İngiltere ve ABD'de koronavirüs tablosu kötüye gidiyor!

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre vaka sayısı, bir önceki güne oranla yaklaşık yüzde 20 artarak 53 bin 135 oldu.



Can kaybının 414 arttığı ülkede ölü sayısı 71 bin 567'ye yükseldi.



İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Danışmanı Dr. Susan Hopkins, ülkede vakaların benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, "Bu durum, özellikle hastanelerimizin yoğunluğu gözönüne alındığında aşırı derecede endişeye yol açıyor." dedi.



UZMANLAR YENİ KARANTİNA İSTİYOR



Öte yandan uzmanlar, hastanelerinin ilk dalgaya oranla daha fazla hastaya müdahale etmek zorunda olduğuna dikkati çekerek, olası bir felaketin önlenmesi için üçüncü kez ulusal çapta karantina ilan edilmesini istiyor.



İngiliz hükümetine bağlı Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG) üyesi Profesör Andrew Hayward, vakalardaki artışın ana nedeni olan virüsün daha hızlı yayılan türüne karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiğini belirtti.



HASTANELERDE İLK DALGAYA ORANLA DAHA FAZLA HASTA VAR



71 bin 567 can kaybı ile Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok Kovid-19 can kaybının görüldüğü İngiltere'de, virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü ortaya çıkmıştı.



Bu durum vaka sayılarına olumsuz yansırken, hastanelerde Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı, dün ilk dalgadaki en yüksek hasta sayısı olan 18 bin 974'ü geride bırakarak 20 bin 426'ya çıkmıştı.

ABD'DE HASTANEYE YATIŞ ORANLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI



Ülke genelindeki verileri derleyen Kovid Takip Projesi’ne göre, pazartesi günü Kovid-19 nedeniyle hastanelerde yatanların sayısı 121 bin 235 olarak kayıtlara geçti.



Şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olduğu belirtilen bu sayının 22 bin 592’sini yoğun bakım ünitelerinde yatanlar oluştururken, 2 Aralık’tan bu yana hastanelerde tedavi altına alınan Kovid-19 hasta sayısının ise 100 binin altına düşmediğine dikkat çekildi.



Eyalet bazında da Teksas'ın "hastanede tedavi altında bulunan 11 bin 351 Kovid-19 hastası ile en yüksek seviye"yi gördüğü, Kuzey Carolina ve Arkansas eyaletlerinde ise dün hastanelerdeki salgın hastası sayısının tavan yaptığı kaydedildi.



SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANIYOR



Hutchinson, "Ne olursa olsun çok sayıda vaka, sağlık sistemimizi zorlamaya devam ediyor." dedi.



Kovid-19 verilerini toplayan "Worldometers"a göre, toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaşan ABD’de şimdiye kadar 11 milyon 700 binden fazla Kovid-19 hastası iyileşti, 343 binden fazla kişi ise virüse yenilerek hayatını kaybetti.