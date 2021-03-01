MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere'de Prens Philip, başka bir hastaneye nakledildi
GeriDünya İngiltere'de Prens Philip, başka bir hastaneye nakledildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

İngiltere'de Prens Philip, başka bir hastaneye nakledildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'de Prens Philip, başka bir hastaneye nakledildi
Abone Olgoogle-news

Enfeksiyon tedavisi gören İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavisine başka bir hastanede devam edilecek.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Edinburgh Dükü, bugün Kral 7. Edward Hastanesinden St Bartholomew's Hastanesine nakledildi. Doktorlar, enfeksiyon tedavisine burada devam edecek." ifadesine yer verildi.

Doktorların, Prens Philip'in önceden var olan kalp rahatsızlığına ilişkin testler yapacağı da belirtilen açıklamada, Dük'ün tedaviye yanıt verdiği ancak en azından hafta sonuna kadar hastanede kalmasının beklendiği aktarıldı.

İngiliz basını, kaldığı Windsor Kalesi'nden Kral 7. Edward Hastanesine arabayla giden Prens Philip'in yeni hastaneye ambulansla götürüldüğünü yazdı.

2 HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kendisini iyi hissetmediği kaydedilen Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti.

Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı duyurulmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi