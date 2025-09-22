İngiltere'de pika sendromu bir ailenin hayatını alt üst etti: Çocukları ev eşyalarını yiyor! 'Bir saniye bile sırtımızı dönemiyoruz'

Haberin Devamı

Leigh Murphy ve eşi, oğulları Steven'ın pika sendromu nedeniyle evdeki eşyaları yeme davranışı gösterdiğini belirtti. Aile, çocukları için güvenli bir yaşam alanı oluşturabilmek amacıyla belediyeden sosyal konut talebinde bulundu. Kuzey Lanarkshire Konseyi, ailenin ihtiyaçları doğrultusunda konut dernekleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

İskoçya'nın Cumbernauld bölgesinde yaşayan Murphy ailesi, oğulları Steven'ın nadir görülen pika sendromu ile mücadele ediyor. Çocuğun evdeki eşyaları yeme eğilimi, aileyi güvenli bir konut arayışına yöneltti. Anne Leigh Murphy, oğlunun davranışlarını kontrol altına almak için sürekli gözetim gerektiğini vurguladı.

Steven'a 4 ay önce şiddetli otizm teşhisi konuldu. 6 yaşındaki çocuk, pika sendromu nedeniyle kum, çamur ve duvar kağıtları gibi yenmeyen maddeleri tüketiyor. Aile, belediyenin tahsis edeceği bir eve taşınarak yaşam alanını çocuğun ihtiyaçlarına göre uyarlamak istiyor.

'HER ŞEYİ MAHVEDİYOR... SIRTINIZI DÖNEMEZSİNİZ'

Daily Mail'ın haberine göre, Leigh Murphy, oğlunun evdeki halıları ve elektrik kablolarını yediğini belirterek, "Her şeyi mahvediyor. Onu koyabileceğimiz güvenli bir yer yok" ifadelerini kullandı. Aile, Steven'ın odasında alçı paneller ve havalandırma sistemi kurmak istiyor. Bu düzenlemelerin, ev eşyalarını yemenin yanı sıra duvarlara da tırmanan çocuğun davranışlarını engellemesi planlanıyor.

Anne Murphy, oğlunun sağlık durumu nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Steven'ın teşhis sürecinde gecikmeler yaşandığını belirten anne, "Bir saniye bile sırtınızı dönemezsiniz. Akşam yemeğine bakmak için arkanı döndüğünde duvar kağıdının koptuğunu görüyorsun" dedi.

YETKİLİLER ÇÖZÜM ARIYOR

Kuzey Lanarkshire Konseyi sözcüsü, ailenin durumunu anladıklarını ve sosyal hizmet görevlileriyle iş birliği içinde olduklarını kaydetti. Bölgede uygun bungalov tipi konutların sınırlı sayıda olduğuna dikkat çeken sözcü, konut dernekleriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Ailenin üç yıldır sosyal konut bekleme listesinde olduğunu kaydeden sözcü, "Şu anda uygun bir konutumuz yok, ancak ailenin onayıyla her seçeneği değerlendiriyoruz. Doğru mülkü bulmak zaman alabilir" açıklamasını yaptı.

LAKABI 'YIKICI RALPH' OLDU

Steven'ın "Yıkıcı Ralph" lakabıyla anıldığını söyleyen anne, oğlunun sevgi dolu bir çocuk olduğunu vurguladı. Aile, evdeki tüm eşyaları Steven'ın güvenliği için kilitlemek zorunda kaldıklarını bildirerek, yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.

Leigh Murphy, "Onun odasının güvenli bir alan olduğunu bilmek, uyuyabileceğim anlamına geliyor. (Bu olursa) 6 yıl sonra ilk kez nefes alabileceğim ve onun iyi olduğunu bileceğim" diyerek yardım sağlanmasının önemine dikkat çekti.

PİKA SENDROMU NEDİR?

Pika sendromu, bireylerin besin değeri olmayan maddeleri yeme isteğiyle ortaya çıkan ciddi bir yeme bozukluğu olarak tanımlanıyor. Toprak, kireç, saç ya da kağıt gibi maddeleri tüketme eğilimi bu hastalığın en bilinen belirtileri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, pika sendromunun özellikle çocuklarda, hamile kadınlarda ve demir eksikliği yaşayan kişilerde daha sık görüldüğünü belirtiyor. Tedavi edilmeyen vakalarda bağırsak tıkanıklığı, zehirlenme veya enfeksiyon gibi ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor.

Psikolojik faktörler de hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynuyor. Doktorlar, erken tanı ve düzenli tıbbi takip ile bu rahatsızlığın kontrol altına alınabileceğini vurguluyor. Pika sendromunun hem bedensel hem de ruhsal sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiliyor.