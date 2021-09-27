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İngiltere'de panik her yeri sardı! Devreye asker girecek

#İngiltere#Asker#Boris Johnson
İngilterede panik her yeri sardı Devreye asker girecek

Tedarik zincirinin kırıldığı insanların akaryakıt ve market alışverişi yapabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu İngiltere'de hükümet çözüm arayışında. Geçici vize ile sorunu çözmeye çalışan ancak bunun yeterli olmadığını gören yetkililer bugün orduyu devreye sokma planını başbakana sunacak.

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İngiltere'de günlerdir devam eden tedarik krizi ülke yönetimini çaresiz bıraktı. Ağır vasıta şoförü bulmakta zorlanan İngiltere'de halk benzinden doğalgaza hatta süpermarket tedariğine kadar büyük sıkıntılar yaşıyor.

DEVREYE ASKER GİRECEK

Ülkeden en son yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsüne 3 ay süreli geçici vize verileceği haberi gelmişti. Hükümet kaynaklarından bugün alınan bilgiye göre, yetkililer panik satın almalarını önlemek için bu hafta benzin ve mazot teslimatı için askerleri devreye sokacak.

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BAŞBAKAN'A BUGÜN RESMEN SUNULUYOR

Pazar günü bakanlar, petrol tankerlerini sürmek için "birkaç yüz" askerin getirilmesini öngören bir plan olan Escalin Operasyonunu başlattı. Plan bugün Başbakan Boris Johnson'a resmen sunulacak ve ordu planları konusunda karar vermesi istenecek .

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KORKUTAN RAPORLAR

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Hükümet her ne kadar geçici vize ile sorunu çözmeye çalışsa da, ülkenin çoğu yerindeki benzin istasyonlarının ortalama stok seviyelerinin yüzde 20'nin altında olduğu ve bunun sadece bir iki gün yeterli olduğunu gösteren raporlar yetkilileri daha acil planlara yöneltti.

REKABET YASASI ASKIYA ALINACAK

Hükümet ek önlem olarak, petrol şirketlerinin yakıt ikmalini hızlandırmaları için rekabet yasasını da askıya alacağını duyurdu. İngiltere'de işletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng, Pazar günü yaptığı açıklamada '1998 Rekabetçi Yasa' olarak bilinen yasadan petrol endüstrisini muaf tutarak hem bilgi akışını sağlamak hem de yakıta en çok ihtiyaç duyan bölgelere tedariki optimum hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Bakan, 'tedarik zincirinde bazı sorunlar olduğunu' kabul etti ama rafinerilerde ve terminallerde çok yüklü miktarda yakıt bulunduğunu belirtti.

PANİK ÜLKEYİ SARDI

Ülkede bütün hafta boyunca görülen akaryakıt kuyruğu hala devam ediyor. Kriz derinleştikçe, birçok yolcu Pazartesi sabahı işe gitmek için alternatif yollar bulmak zorunda kalıyor, bu da seyahat kaosunun diğer ulaşım sektörlerine yayılmaya hazır olduğu anlamına geliyor.

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#İngiltere#Asker#Boris Johnson