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İngiltere’de özür hükümetin görevi

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Kölelik#Özür
İngiltere’de özür hükümetin görevi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 07:00

İNGİLTERE’de translantik köle ticaretindeki rolü nedeniyle resmi özür dilenmesi tartışması büyürken, Buckingham Sarayı sorumluluğun hükümete ait olduğunu bildirdi.

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın önceki günlerde The Guardian’da kaleme aldığı makalede resmi özür taleplerine açık olduğunu belirtmesinin ardından kraliyete yakın kaynaklar, kölelik konusunda özür dileme sorumluluğunun ve yetkisinin Buckingham Sarayı’na değil, hükümete ait olduğunu savundu.

Kral 3. Charles’ın da Antigua ve Barbuda’da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı’nda yarın kölelik geçmişine değinmesi bekleniyor. Saray Sözcüsü, Kral’ın konuşmasında geçmişin utanç verici olaylarıyla samimiyetle yüzleşeceğini belirtirken, Burnham’ın makalesi hakkında yorum yapmasının uygun olmayacağını ifade etti. Kral Charles, 27 Ekim’de Bahamalar’da yaptığı konuşmada da geçmişte yaşanan acı ve adaletsizliklerin kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

 

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#İngiltere#Kölelik#Özür

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