İngiltere’de özür hükümetin görevi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın önceki günlerde The Guardian’da kaleme aldığı makalede resmi özür taleplerine açık olduğunu belirtmesinin ardından kraliyete yakın kaynaklar, kölelik konusunda özür dileme sorumluluğunun ve yetkisinin Buckingham Sarayı’na değil, hükümete ait olduğunu savundu.

Kral 3. Charles’ın da Antigua ve Barbuda’da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı’nda yarın kölelik geçmişine değinmesi bekleniyor. Saray Sözcüsü, Kral’ın konuşmasında geçmişin utanç verici olaylarıyla samimiyetle yüzleşeceğini belirtirken, Burnham’ın makalesi hakkında yorum yapmasının uygun olmayacağını ifade etti. Kral Charles, 27 Ekim’de Bahamalar’da yaptığı konuşmada da geçmişte yaşanan acı ve adaletsizliklerin kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.