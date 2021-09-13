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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 13.09.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

İngiltere'de 'otel karantinası' mahkemelik oldu

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İngiltere'de 'otel karantinası' mahkemelik oldu

İngiltere'de bir hukuk firması, Türkiye de dahil bazı ülkelerden gelen yolcuların koronavirüs nedeniyle otelde karantinaya alınması uygulaması için hükümete karşı dava açma kararı aldı.

Londra merkezli PGMBM adlı firma, çok sayıda yolcuyu temsilen dava açacağını açıkladı.

Şirket, otel karantainası uygulaması için "hukuk dışı bir şekilde hürriyetten mahrum etme" ifadesini kullandı, bunun temel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

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Firma, toplu dava açılmasını sağlayacak şekilde, otel karantinasına giren kişilerin kendilerine başvuru yapmasını ve böylece hükümeti kararını geri almaya zorlamayı hedefliyor.

Hükümet ise ülkeyi korumak için karantina sistemi dahil "kararlı bir eylem" halinde olduğunu, diğer ülkelerin de benzer uygulamalar yaptığını belirtti.

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