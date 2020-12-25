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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu Lübnan'da da görüldü

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İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu Lübnan'da da görüldü
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Daha hızlı yayıldığının açıklanmasıyla dünyayı alarma geçiren, yeni koronavirüs mutasyonu, Lübnan'a da sıçradı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü belirtti.

Bakan Hasan, 21 Aralık'tan gerçekleşen uçuşta yer alanlar başta olmak üzere İngiltere'den gelen tüm yolcuların koruyucu uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1353, vaka sayısının 165 bin 933 ve sağlığına kavuşanların sayısının 117 bin 311 olduğu bildirilmişti.

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