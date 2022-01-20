İngiltere'de ortalık karıştı! Hükümete 'şantaj' suçlaması...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca Dünyada ilk olacak diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyorBakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyor#Bakan Koca
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, Domuz Geceleri ve kabus gibi bir malikane...Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, 'Domuz Geceleri' ve kabus gibi bir malikane...#PLAYBOY
Kartalda sağlık merkezinde dehşet Ömür hemşire hayatını kaybettiKartal'da sağlık merkezinde dehşet! Ömür hemşire hayatını kaybetti#Saldırı
Türkiyeden arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktıTürkiye'den arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktı!#RUSYA
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Korkutan görüntüler... Uyarılar peş peşe geldi: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilirKorkutan görüntüler... Uyarılar peş peşe geldi: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir#Tonga
İngiltere işçi kıtlığı Çalışacak yazılımcı bulunamıyor...İngiltere işçi kıtlığı! Çalışacak yazılımcı bulunamıyor...#Yazılım
İstanbul’a İzlanda kışı geliyor Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyorİstanbul’a İzlanda kışı geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyor#İstanbul
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındıRüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı#Bilecik
Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında şok iddia: Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettikSafiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında şok iddia: Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik#Safiye Soyman
Uzmanlar yanıtlıyor: Omicron geçirdim, spor yapabilir miyim Kaç gün beklemeliyimUzmanlar yanıtlıyor: Omicron geçirdim, spor yapabilir miyim? Kaç gün beklemeliyim?#COVID-19
En ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerlerEn ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerler!#Seyahat
Görüntüler büyük tepki çekti Hastanede skandal: Görevden alındı, soruşturma başlatıldıGörüntüler büyük tepki çekti! Hastanede skandal: Görevden alındı, soruşturma başlatıldı#Hastane
Öğretmenlikten alınmıştı Yeni görevi belli olduÖğretmenlikten alınmıştı! Yeni görevi belli oldu#Aksaray
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'de ortalık karıştı! Hükümete 'şantaj' suçlaması...

#Boris Johnson#İngiltere#Dünya
İngilterede ortalık karıştı Hükümete şantaj suçlaması...

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden William Wragg, hükümeti, Başbakan Boris Johnson'ın görevden ayrılmasını isteyen vekillere karşı "şantaj" yapmaya çalışmakla suçladı.

Haberin Devamı

William Wragg, Johnson'ın istifasını isteyen milletvekillerine "baskı yapıldığını ve gözdağı verildiğini" söyledi.

Wragg, Başbakan Johnson'a istifa çağrısı yapan milletvekilleri arasındaydı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada ise Wragg'in suçlamalarıyla ilgili olarak "herhangi bir kanıt olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt varsa, çok dikkatli inceleme yapacağız" denildi.

MAFYA LİDERİ GİBİ DAVRANIYOR

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner Wragg'in iddiaları için "şok edici" dedi.

Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey ise Boris Johnson'ı, "bir başbakandan çok mafya lideri gibi davranmakla" suçladı.

Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri, koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda partiler düzenlendiğinin ortaya çıkması sonrası Johnson'ın istifasını talep ediyor.

Haberin Devamı

Boris Johnson hakkında Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılabilmesi için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor.

Johnson ise istifasını isteyen milletvekillerinden öncelikle, koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partileri soruşturan Sue Gray'in raporunu beklemelerini istiyor.

Raporun önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boris Johnson#İngiltere#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele