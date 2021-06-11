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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 11.06.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İngiltere'de ölümcül maymun çiçeği virüsü tespit edildi!..

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Son dakika haberler: İngiltere'de ölümcül maymun çiçeği virüsü tespit edildi!..

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürerken İngiltere yeni bir virüs haberi ile sarsıldı. İngiltere'de iki ölümcül maymun çiçeği virüsü vakası doğrulandı. İngiliz yetkililer hastaların durumu ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.

İngiltere'de koronavirüsten sonra şimdi de Monkeypox (Maymun çiçeği) virüsü görüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, resmi makamlar ülkede ölümcül virüsün iki kişide tespit edildiğini doğruladı.

Aynı habere göre, virüs tespit edilen iki kişinin bunu yurtdışından aldığı bilgisinin altı çizildi.

Maymun çiçeği çoğunlukla Orta ve Batı Afrika'da görülüyor. Ancak İngiliz yetkililer hastaların kimliklerini ve hangi ülkeyi ziyaret ettiklerini açıklamadı.

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Hastaların Mayıs ayının ilk haftalarından enfekte olduğu ve İngiltere'ye döndüklerinde pandemi kısıtlamaları kapsamında karantinaya girdikleri açıklandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, söz konusu hastalar Kovid kuralları kapsamında ev karantinasında bulunuyordu.

Son dakika haberler: İngilterede ölümcül maymun çiçeği virüsü tespit edildi..

Sağlık Bakanı durumu 'kesinlikle standart' olarak nitelendirdi ve 'bu tür salgınlarla her zaman karşılaşıldığı' konusunda ısrar etti.

Ancak virüsün kaç hastaya bulaştığı veya virüsün İngiltere'de koronavirüsle birlikte yayılıp yayılmadığı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi.

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Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.

Ancak bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar kolay yayılmadığının altını çizdi.

 

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