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Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

İngiltere’de okulların 1 Haziran’da açılması planlanıyor

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İngiltere’de okulların 1 Haziran’da açılması planlanıyor
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İngiltere’de hükümete yakın bir kaynak, okulların kademeli olarak Haziran’dan itibaren açılabileceğini ifade etti. Avrupa’nın diğer ülkelerinde karantinanın devam etmesi kararı alınırken, İngiltere hayatı normale döndürmeye çalışıyor.

Avrupa’da ülkeler karantinayı uzattığını açıklarken İngiltere hayatı normale döndürmeyi planlıyor. İngiliz basını tarafından ileri sürülen iddiaya göre, hükümete yakın bir kaynak 1 Haziran’da 10 ile 12 yaş arası çocukların okula başlayacağını belirtti.

Diğer öğrencilerin ise kademeli olarak okula başlayacağı, son olarak üniversitelerin açılmasının planlandığı ifade edildi. Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün yaptığı açıklamada aşı bulunmadığı takdirde, OHAL’i 23 Mayıs’a kadar uzattığını açıklamıştı.

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