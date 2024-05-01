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İngiltere’de okulda saldırı: 3 yaralı

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#İngiltere#Sheffield#Dünya
İngiltere’de okulda saldırı: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 14:57

İngiltere’de bir okulda "keskin bir nesne" ile gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, 17 yaşındaki bir erkek çocuğunun ise gözaltına alındığı belirtildi.

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İngiltere’nin Sheffield kentinde The Birley Academy adlı ortaokulda saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 08.50 sıralarında “keskin bir nesne” ile gerçekleştirilen saldırıda biri çocuk 3 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 17 yaşındaki bir erkek çocuğun cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırının meydana geldiği okul ve çevresi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.

Öğrenci velileri yaptıkları açıklamada, olay sırasında çocuklarından sınıfların kapılarının kilitlendiğine ve masaların altına saklandıklarına ilişkin mesaj aldıklarını ifade etti. Olayın sona ermesinin ardından çocukların okuldan çıkarıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis saldırıda kullanılan keskin nesnenin ne olduğuna ilişkin ise açıklama yapmadı.

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#İngiltere#Sheffield#Dünya

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